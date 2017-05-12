Фестиваль "Музыкальный Олимп" откроется в Санкт-Петербурге 28 мая
12.05.2017, 14:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 28 мая в Санкт-Петербурге стартует XXII международный фестиваль «Музыкальный Олимп». Уже первый концерт этого знаменитого фестиваля, уверенно приближающегося к своему 25-летию, задаст тон всем последующим концертам.
28 мая, воскресенье, начало в 16 часов.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (Симфонический оркестр капеллы Санкт-Петербурга)
Дирижёр: Диего Мартин Эчебаррия (Испания), I премия, Международный музыкальный конкурс дирижёров в Токио (Япония), 2015.
Солисты:
Андреа де Витис (гитара, Италия), II премия, Международный конкурс классической гитары
имени М. Питталуги, Алессандрия (Италия), 2016
Адриана Гонсалес (сопрано, Гватемала), I премия, Конкурс вокалистов Отто Эдельмана,
Вена (Австрия), 2016;
II премия, Премия зрительских симпатий и три специальных премии, Международный конкурс вокалистов имени Франсиско Виньяса, Барселона (Испания), 2017
Софья Тюрина (саксофон-альт, Россия), I премия, Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик», Москва (Россия), 2016
Лея Чжу (скрипка, Великобритания), I премия, Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик», Москва (Россия), 2015
В программе:
А. Петров, Родриго, Р. Штраус, Доницетти, Вивальди, Паганини, Дворжак, Гуно
Сразу пять лауреатов самых престижных мировых музыкальных конкурсов выступят в первой программе «Олимпа»: дирижёр Диего Мартин Эчебаррия (Испания), гитарист Андреа де Витис (Италия), сопрано Адриана Гонсалес (Гватемала), самая юная участница фестиваля россиянка Софья Тюрина (ей 9 лет) и скрипачка из Великобритании Лея Чжу. Участники концерта представят не только разные страны, но и разнообразную программу. Вы услышите Аранхуэсский концерт для гитары Родриго, «Четыре последние песни» Р.Штрауса, Концерт для гобоя с оркестром Вивальди и Концерт для скрипки с оркестром Паганини, а также арии из опер Дворжака и Гуно.
По традиции фестиваль откроет увертюра «Виват, Олимп!», написанная петербургским композитором Андреем Петровым, в исполнении Симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга. За пультом – лауреат Первой премии Международного конкурса дирижёров в Токио (Япония, 2015) Диего Мартин Эчебаррия. Маэстро учился дирижированию в Барселоне, посещал мастер-классы Цинмана, Лопес Кобоса, Джельметти, Слободенюка и др. Совершенствовал своё мастерство в области оперного дирижирования в Высших школах музыки в Веймаре и Дрездене. В качестве ассистента дирижёра работал в Оперном театре Бильбао, Королевском оперном театре Мадрида, Городском театре Берна, Дрезденской государственной опере, Театре Елисейских Полей, а также с Испанским национальным молодёжным оркестром, в сотрудничестве с такими дирижёрами, как Фрицца, Ренцетти и Энгель. В разные годы Диего был художественным руководителем Арт-ансамбля Барселоны, главным дирижёром Фрайбургского университетского оркестра и Баскского студенческого оркестра.
Как приглашённый дирижёр выступал с филармоническими оркестрами Малаги, Осаки и Нагойи, симфоническими оркестрами Галисии, Бильбао, Тенерифе и другими коллективами. Осуществил постановки мировых оперных хитов в театрах Берлина, Дрездена и Барселоны. В сезоне 2016 - 2017 дебютировал в качестве музыкального руководителя в Королевском театре Мадрида («Кот в сапогах» Монтсальватже), а также в театрах Крефельда и Мёнхенгладбаха («Лоэнгрин» Вагнера), где в мае 2017 г. получил пост главного дирижёра. В 2015 г. получил I премию на 17-м Международном музыкальном конкурсе дирижёров в Токио (Япония).
Лауреат I премии Международного конкурса гитаристов «Guitar Masters» (Вроцлав,Польша, 2016) итальянец Андреа де Витис исполнит один из самых популярных гитарных концертов – Аранхуэсский концерт Х.Родриго. Выпускник Академии гитары имени Сеговии в Порденоне (Италия) в классе профессоров Паоло Пегораро и Адриано дель Саль, в настоящее время де Витис выступает в престижных концертных залах по всему миру, проводит мастер-классы на международных гитарных фестивалях. Получил премию «Золотая гитара» как лучший молодой гитарист года на 18-й Международной конвенции гитаристов им. М. Питталуги в Алессандрии (Италия) в 2013 г. Дебютный альбом Андреа «Беседа с Андресом Сеговией» (DotGuitar web label) заслужил высокую оценку критиков и слушателей, а также был удостоен премии «Золотая гитара», как лучший компакт-диск года на 22-й Международной конвенции гитаристов имени М. Питталуги в Алессандрии (Италия) в 2016 г. В течение последних четырёх лет Андреа де Витис стал лауреатом более 40 международных конкурсов.среди которых: первые премии на конкурсе «Guitar Masters» 2016 (Польша), Венском гитарном форуме (Австрия), Международном конкурсе гитаристов имени Хулиана Аркаса в Альмерии (Испания), международных конкурсах гитаристов в Изерлоне (Германия), Будапеште (Венгрия), Кутна-Горе (Чехия), Гарньяно, Гориции, Моттоле (Италия); вторые премии на Международном конкурсе гитаристов имени Александра Фраучи в Москве (первая премия не присуждена), Конкурсе Гитарной ассоциации Америки (GFA) в США, Международном конкурсе им. М. Питталуги в Италии (первая премия не присуждена).
Концерт продолжит выступление певицы из Гватемалы Адрианы Гонсалес (сопрано). Она исполнит «Четыре последние песни» Р.Штрауса. Завоевав Первую премию на Международном конкурсе вокалистов Отто Эдельмана (Вена, Австрия) в 2016 году, на следующий год певица стала обладательницей Второй премии, Премии зрительских симпатий и трех специальных премий - от Театра Реал (Мадрид), Ассоциации Друзей оперы (Сабадель) и Международного фестиваля OpernWerkstatt - Международного конкурса вокалистов имени Франсиско Виньяса в Барселоне (Испания). Адриана Гонсалес дебютировала в партиях Сюзанны («Свадьба Фигаро»), Фьордилиджи («Так поступают все»), Гретель («Гензель и Гретель») и Амура («Орфей и Эвридика») в столице Гватемалы. Под руководством Барбары Бикфорд в 2009 г. получила премию New Upcoming Artist Award от Национальной библиотеки Гватемалы. В 2012 г. окончила музыкальный факультет Университета Гватемалы. В 2013 г. принимала участие в фестивале итальянской песни, организованном Итальянским институтом культуры в Гватемале, где заняла 1-е место в категории «бельканто». В том же году была приглашена в театр Roger Barat в Эрбле, Франция, где участвовала в постановках опер Вебера («Абу Гассан») и Масканьи («Дзанетто»). В составе Оперной студии Парижской национальной оперы в 2014 г. исполнила партию Церлины («Дон Жуан») в Бобиньи, а в сезоне 2015 – 2016 – партию Деспины («Так поступают все») в Париже, Безансоне и Антибе. Также в рамках сотрудничества с Оперной студией исполнила партию Дианы в «Ифигении в Тавриде» Глюка и выступала с концертами в парижских театрах. Предстоящие ангажементы включают участие в постановке «Волшебной флейты» в партии Памины на фестивале Oper Burg Gars в Австрии в июле 2017, концерты и спектакли в Опера Бастий, дебют в Театре «Лисео» в Барселоне в партии Коринны в «Путешествии в Реймс» в августе 2017.
Завершит первое отделение выступление самой молодой участницы фестиваля «Музыкальный Олимп» девятилетней Софьи Тюриной (саксофон-альт), победительницы Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» в Москве (Россия, 2016).
Софья Тюрина начала учиться игре на саксофоне в Детской музыкальной школе № 1 г. Балаково, в классе педагога В.Н.Купцова. В настоящее время продолжает образование в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных у Л.Б. Друтина. Обладательница национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России», стипендиат фонда «Новые имена», лауреат всероссийских и международных конкурсов. С 6 лет выступает с различными оркестрами, среди которых - «Виртуозы Москвы», Московский джазовый оркестр, Саратовский симфонический оркестр, Эстрадный оркестр под управлением А. Пахомова. В 2016 году стала победительницей Открытого всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», а также лауреатом Первой премии Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
Второе отделение концерта откроет выступление Адрианы Гонсалес, которая исполнит арии из опер Дворжака и Гуно. В завершение первого фестивального дня прозвучит Концерт №1 для скрипки с оркестром Паганини. Его исполнит лауреат Первой премии Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» 2015 года Лея Чжу. Она родилась в Ньюкасле (Великобритания) в 2006 г. Дебютировала в возрасте 4-х лет в Сити Холле Ньюкасла в рамках серии концертов Proms. Далее последовали выступления в престижных залах Великобритании, России, Бельгии, Испании, Италии, Германии и Швейцарии. Как солистка сотрудничает с ведущими мировыми оркестрами, среди которых: Национальный оркестр Бельгии, Российский национальный оркестр, Оркестр московской филармонии, Цюрихский камерный оркестр. Принимает участие в крупнейших международных фестивалях в Англии, Швейцарии, Бельгии и России. В настоящее время учится в Гилдхоллской школе музыки и театра в Лондоне. Занимается с профессором Ицхаком Рашковским, а также с профессором Захаром Броном в его Академии в Интерлакене, Швейцария. Победительница Международного музыкального конкурса «Эвтерпа» в категориях «скрипка» и «фортепиано» в Италии в 2013 г. В 2015 г. стала лауреатом трёх международных конкурсов: Гран-При «Открытие конкурса» на XI Международном конкурсе «Молодые виртуозы» в Болгарии, I премия на XIII Международном российском детском конкурсе Ротари (Москва), I премия на XVI Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик» (Москва).
28 мая, воскресенье, начало в 16 часов.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (Симфонический оркестр капеллы Санкт-Петербурга)
Дирижёр: Диего Мартин Эчебаррия (Испания), I премия, Международный музыкальный конкурс дирижёров в Токио (Япония), 2015.
Солисты:
Андреа де Витис (гитара, Италия), II премия, Международный конкурс классической гитары
имени М. Питталуги, Алессандрия (Италия), 2016
Адриана Гонсалес (сопрано, Гватемала), I премия, Конкурс вокалистов Отто Эдельмана,
Вена (Австрия), 2016;
II премия, Премия зрительских симпатий и три специальных премии, Международный конкурс вокалистов имени Франсиско Виньяса, Барселона (Испания), 2017
Софья Тюрина (саксофон-альт, Россия), I премия, Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик», Москва (Россия), 2016
Лея Чжу (скрипка, Великобритания), I премия, Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик», Москва (Россия), 2015
В программе:
А. Петров, Родриго, Р. Штраус, Доницетти, Вивальди, Паганини, Дворжак, Гуно
Сразу пять лауреатов самых престижных мировых музыкальных конкурсов выступят в первой программе «Олимпа»: дирижёр Диего Мартин Эчебаррия (Испания), гитарист Андреа де Витис (Италия), сопрано Адриана Гонсалес (Гватемала), самая юная участница фестиваля россиянка Софья Тюрина (ей 9 лет) и скрипачка из Великобритании Лея Чжу. Участники концерта представят не только разные страны, но и разнообразную программу. Вы услышите Аранхуэсский концерт для гитары Родриго, «Четыре последние песни» Р.Штрауса, Концерт для гобоя с оркестром Вивальди и Концерт для скрипки с оркестром Паганини, а также арии из опер Дворжака и Гуно.
По традиции фестиваль откроет увертюра «Виват, Олимп!», написанная петербургским композитором Андреем Петровым, в исполнении Симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга. За пультом – лауреат Первой премии Международного конкурса дирижёров в Токио (Япония, 2015) Диего Мартин Эчебаррия. Маэстро учился дирижированию в Барселоне, посещал мастер-классы Цинмана, Лопес Кобоса, Джельметти, Слободенюка и др. Совершенствовал своё мастерство в области оперного дирижирования в Высших школах музыки в Веймаре и Дрездене. В качестве ассистента дирижёра работал в Оперном театре Бильбао, Королевском оперном театре Мадрида, Городском театре Берна, Дрезденской государственной опере, Театре Елисейских Полей, а также с Испанским национальным молодёжным оркестром, в сотрудничестве с такими дирижёрами, как Фрицца, Ренцетти и Энгель. В разные годы Диего был художественным руководителем Арт-ансамбля Барселоны, главным дирижёром Фрайбургского университетского оркестра и Баскского студенческого оркестра.
Как приглашённый дирижёр выступал с филармоническими оркестрами Малаги, Осаки и Нагойи, симфоническими оркестрами Галисии, Бильбао, Тенерифе и другими коллективами. Осуществил постановки мировых оперных хитов в театрах Берлина, Дрездена и Барселоны. В сезоне 2016 - 2017 дебютировал в качестве музыкального руководителя в Королевском театре Мадрида («Кот в сапогах» Монтсальватже), а также в театрах Крефельда и Мёнхенгладбаха («Лоэнгрин» Вагнера), где в мае 2017 г. получил пост главного дирижёра. В 2015 г. получил I премию на 17-м Международном музыкальном конкурсе дирижёров в Токио (Япония).
Лауреат I премии Международного конкурса гитаристов «Guitar Masters» (Вроцлав,Польша, 2016) итальянец Андреа де Витис исполнит один из самых популярных гитарных концертов – Аранхуэсский концерт Х.Родриго. Выпускник Академии гитары имени Сеговии в Порденоне (Италия) в классе профессоров Паоло Пегораро и Адриано дель Саль, в настоящее время де Витис выступает в престижных концертных залах по всему миру, проводит мастер-классы на международных гитарных фестивалях. Получил премию «Золотая гитара» как лучший молодой гитарист года на 18-й Международной конвенции гитаристов им. М. Питталуги в Алессандрии (Италия) в 2013 г. Дебютный альбом Андреа «Беседа с Андресом Сеговией» (DotGuitar web label) заслужил высокую оценку критиков и слушателей, а также был удостоен премии «Золотая гитара», как лучший компакт-диск года на 22-й Международной конвенции гитаристов имени М. Питталуги в Алессандрии (Италия) в 2016 г. В течение последних четырёх лет Андреа де Витис стал лауреатом более 40 международных конкурсов.среди которых: первые премии на конкурсе «Guitar Masters» 2016 (Польша), Венском гитарном форуме (Австрия), Международном конкурсе гитаристов имени Хулиана Аркаса в Альмерии (Испания), международных конкурсах гитаристов в Изерлоне (Германия), Будапеште (Венгрия), Кутна-Горе (Чехия), Гарньяно, Гориции, Моттоле (Италия); вторые премии на Международном конкурсе гитаристов имени Александра Фраучи в Москве (первая премия не присуждена), Конкурсе Гитарной ассоциации Америки (GFA) в США, Международном конкурсе им. М. Питталуги в Италии (первая премия не присуждена).
Концерт продолжит выступление певицы из Гватемалы Адрианы Гонсалес (сопрано). Она исполнит «Четыре последние песни» Р.Штрауса. Завоевав Первую премию на Международном конкурсе вокалистов Отто Эдельмана (Вена, Австрия) в 2016 году, на следующий год певица стала обладательницей Второй премии, Премии зрительских симпатий и трех специальных премий - от Театра Реал (Мадрид), Ассоциации Друзей оперы (Сабадель) и Международного фестиваля OpernWerkstatt - Международного конкурса вокалистов имени Франсиско Виньяса в Барселоне (Испания). Адриана Гонсалес дебютировала в партиях Сюзанны («Свадьба Фигаро»), Фьордилиджи («Так поступают все»), Гретель («Гензель и Гретель») и Амура («Орфей и Эвридика») в столице Гватемалы. Под руководством Барбары Бикфорд в 2009 г. получила премию New Upcoming Artist Award от Национальной библиотеки Гватемалы. В 2012 г. окончила музыкальный факультет Университета Гватемалы. В 2013 г. принимала участие в фестивале итальянской песни, организованном Итальянским институтом культуры в Гватемале, где заняла 1-е место в категории «бельканто». В том же году была приглашена в театр Roger Barat в Эрбле, Франция, где участвовала в постановках опер Вебера («Абу Гассан») и Масканьи («Дзанетто»). В составе Оперной студии Парижской национальной оперы в 2014 г. исполнила партию Церлины («Дон Жуан») в Бобиньи, а в сезоне 2015 – 2016 – партию Деспины («Так поступают все») в Париже, Безансоне и Антибе. Также в рамках сотрудничества с Оперной студией исполнила партию Дианы в «Ифигении в Тавриде» Глюка и выступала с концертами в парижских театрах. Предстоящие ангажементы включают участие в постановке «Волшебной флейты» в партии Памины на фестивале Oper Burg Gars в Австрии в июле 2017, концерты и спектакли в Опера Бастий, дебют в Театре «Лисео» в Барселоне в партии Коринны в «Путешествии в Реймс» в августе 2017.
Завершит первое отделение выступление самой молодой участницы фестиваля «Музыкальный Олимп» девятилетней Софьи Тюриной (саксофон-альт), победительницы Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» в Москве (Россия, 2016).
Софья Тюрина начала учиться игре на саксофоне в Детской музыкальной школе № 1 г. Балаково, в классе педагога В.Н.Купцова. В настоящее время продолжает образование в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных у Л.Б. Друтина. Обладательница национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России», стипендиат фонда «Новые имена», лауреат всероссийских и международных конкурсов. С 6 лет выступает с различными оркестрами, среди которых - «Виртуозы Москвы», Московский джазовый оркестр, Саратовский симфонический оркестр, Эстрадный оркестр под управлением А. Пахомова. В 2016 году стала победительницей Открытого всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», а также лауреатом Первой премии Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
Второе отделение концерта откроет выступление Адрианы Гонсалес, которая исполнит арии из опер Дворжака и Гуно. В завершение первого фестивального дня прозвучит Концерт №1 для скрипки с оркестром Паганини. Его исполнит лауреат Первой премии Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» 2015 года Лея Чжу. Она родилась в Ньюкасле (Великобритания) в 2006 г. Дебютировала в возрасте 4-х лет в Сити Холле Ньюкасла в рамках серии концертов Proms. Далее последовали выступления в престижных залах Великобритании, России, Бельгии, Испании, Италии, Германии и Швейцарии. Как солистка сотрудничает с ведущими мировыми оркестрами, среди которых: Национальный оркестр Бельгии, Российский национальный оркестр, Оркестр московской филармонии, Цюрихский камерный оркестр. Принимает участие в крупнейших международных фестивалях в Англии, Швейцарии, Бельгии и России. В настоящее время учится в Гилдхоллской школе музыки и театра в Лондоне. Занимается с профессором Ицхаком Рашковским, а также с профессором Захаром Броном в его Академии в Интерлакене, Швейцария. Победительница Международного музыкального конкурса «Эвтерпа» в категориях «скрипка» и «фортепиано» в Италии в 2013 г. В 2015 г. стала лауреатом трёх международных конкурсов: Гран-При «Открытие конкурса» на XI Международном конкурсе «Молодые виртуозы» в Болгарии, I премия на XIII Международном российском детском конкурсе Ротари (Москва), I премия на XVI Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик» (Москва).