ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 28 мая по 4 июня Петербург вновь откроет свои двери международному фестивалю «Музыкальный Олимп», основателем и бессменным руководителем которого является музыкант, общественный деятель, продюсер, ведущая музыкальных программ на канале «Культура» Ирина Никитина. В этом году фестиваль пройдёт уже двадцать второй раз.



В пяти концертах фестиваля примут участие 20 музыкантов из семнадцати стран мира: России, США, Испании, Италии, Республики Корея, Швейцарии, Чехии, Германии, Греции, Бразилии, Египта, Турции, Хорватии, Азербайджана, Грузии, Тайваня и Гватемалы. В лучших концертных залах Петербурга – Большом зале филармонии, Концертном зале Мариинского театра, Капелле - своё мастерство продемонстрируют молодые дирижёры, пианисты, скрипачи, вокалисты, а также исполнители на виолончели, гитаре, валторне, альт-саксофоне и вибрафоне.

Каждый год «Музыкальный Олимп» предоставляет петербургской публике уникальный шанс услышать будущее мировой музыкальной элиты. Кроме того, фестиваль выполняет и функцию продюсера, приглашая на свои концерты музыкальных агентов из разных стран мира, проводя ежегодные концерты-презентации в Нью-Йорке, Берлине, Цюрихе. Возможность выступить в зарубежных концертах фонда «Музыкальный Олимп» предоставляется самым ярким участникам фестиваля.

В этом году, как и всегда, все артисты «Музыкального Олимпа» - победители самых престижных международных конкурсов, обязательных для тех, кто мечтает достичь вершин мирового музыкального Олимпа. Швейцарский виолончелист Кристоф Круазе, участник «Олимпа» в 2011 году, вновь приезжает на фестиваль, но уже как победитель сразу трёх международных конкурсов 2016 года - в Китае, США и Германии. Сопрано Фатьма Саид, кстати, первая египтянка на фестивале, завоевала Гран-при на Международном конкурсе вокалистов имени Вероники Данн в Дублине (Ирландия). А её коллега - певица из Гватемалы Адриана Гонсалес стала обладательницей сразу нескольких премий: I премии конкурса вокалистов Отто Эдельмана в Вене (2016), а в этом году она уже завоевала II премию, Премию зрительских симпатий и три специальные премии Международного конкурса вокалистов имени Франсиско Виньяса в Барселоне (Испания).

Открыв в прошлом году публике победителя Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик», нынешний фестиваль представит слушателям сразу трёх лауреатов Первых премий этого сложнейшего состязания: 11-летнюю испанскую скрипачку Софи Лейфер и самую молодую участницу фестиваля – 9-летнюю российскую саксофонистку Софью Тюрину, а также лауреата конкурса «Щелкунчик» 2015 года пианиста из США Максима Ландо (15 лет).

Концерты «Музыкального Олимпа» - это необычайно красочный калейдоскоп исполнителей и программ. В каждом концерте выступают несколько молодых солистов самых разных специальностей, разворачивая перед слушателями удивительную палитру музыкальных сочинений всех эпох и стран. Можно сказать, что это настоящий путеводитель по истории музыки: знаменитые произведения сменяются здесь редко исполняемыми пьесами, обязательные сочинения конкурсной программы звучат наряду с совсем неизвестными.

Но главное на фестивале - это музыканты. Их молодость, необыкновенно искренняя подача, желание покорить зал, обаяние юности и таланта – всё это делает «Музыкальный Олимп» уникальным и неповторимым. Ведь каждый год – это новые музыканты, новые впечатления и незабываемые воспоминания.



Программа фестиваля:

28 мая, воскресенье

Начало в 16 часов

академическая капелла Санкт-Петербурга

Симфонический оркестр капеллы Санкт-Петербурга

Дирижёр

Диего Мартин Эчебаррия (Испания), I премия, Международный музыкальный конкурс дирижеров в Токио (Япония), 2015

Солисты:

Андреа де Витис (гитара, Италия), II премия, Международный конкурс классической гитары имени М. Питталуги, Алессандрия (Италия), 2016

Адриана Гонсалес (сопрано, Гватемала), I премия, Конкурс вокалистов Отто Эдельмана, Вена (Австрия), 2016; II премия, Премия зрительских симпатий и три специальных премии, Международный конкурс вокалистов имени Франсиско Виньяса, Барселона (Испания), 2017

Софи Лейфер (скрипка, Испания), I премия, Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик», Москва (Россия), 2016

Софья Тюрина (саксофон-альт, Россия), I премия, Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик», Москва (Россия), 2016

В программе:

А. Петров, Родриго, Р. Штраус, Доницетти, Вьётан, Вила-Лобос, Дворжак, Гуно



29 мая, понедельник

Начало в 20 часов

Большой зал

Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича

Концерт проводится в сотрудничестве с Санкт-Петербургской академической филармонией имени Д.Д. Шостаковича

Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича

Дирижёр

Никлас Хоффман (Германия), I премия, Конкурс дирижеров Донателлы Флик, Лондон (Великобритания), 2016

Солисты:

Дмитрий Смирнов (скрипка, Россия), I премия и приз зрительских симпатий, Международный конкурс скрипачей имени Тибора Варги (Сьон, Швейцария), 2015

Ольга Захарова (сопрано, Россия), I премия, VI Международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой, Санкт-Петербург (Россия), 2016

Эмиль Куюмкуян (вибрафон, Хорватия/Турция), I премия, Международный музыкальный конкурс Тромп в Эйндховене (Нидерланды), 2016

Чан Хи Чо (бас, Республика Корея), I премия, Международный музыкальный конкурс имени Дж.Б. Виотти, Верчелли (Италия) 2016

В программе:

Дебюсси, Стравинский, Моцарт. Шуберт. Вальпургис. Гамильтон, Ксенакис, Россини, Понкьелли, Верди

30 мая, вторник

Начало в 19 часов

Концертный зал Мариинского театра

Концерт проводится в сотрудничестве с Мариинским театром

Дирижёр

Тунг-Чи Чуан (Тайвань), 1 премия Международного конкурса молодых дирижёров им. Н.Малько в Копенгагене (2015).

Солисты:

Максим Ландо (фортепиано, США), I премия, Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик», Москва (Россия), 2015

Верико Чумбуридзе (скрипка, Грузия/Турция), I премия, Международный конкурс скрипачей имени Г. Венявского, Познань (Польша), 2016

Фатьма Саид (сопрано, Египет), Гран-при, Международный конкурс вокалистов имени Вероники Данн, Дублин (Ирландия), 2016

В программе:

И. Штраус, Рахманинов, Сибелиус, Россини, Дворжак, Гуно, Массне

31 мая, среда

Начало в 19 часов

Государственная капелла Санкт-Петербурга

Симфонический оркестр Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга

Дирижёр

Дмитрис Ботинис (Греция/Россия)

Солисты:

Марк Грубер (валторна, Германия), II премия, Международный музыкальный конкурс Радио и телевидения ARD, Мюнхен (Германия), 2016

Роналдо Ролим (фортепиано, Бразилия), III премия, Международный конкурс пианистов имени Гезы Анды, Цюрих (Швейцария), 2015

В программе:

Р. Штраус, Брамс



4 июня, воскресенье

Начало в 16 часов

Большой зал Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича

Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича

Дирижёр

Эйюб Кулиев (Азербайджан), II премия, Международный музыкальный конкурс «Debut Hamburg» (Германия), 2017

Солисты:

Лукас Вондрачек (фортепиано, Чехия), I премия, Международный музыкальный конкурс Королевы Елизаветы, Брюссель (Бельгия), 2016

Кристоф Круазе (виолончель, Швейцария), I премия, Манхэттенский международный музыкальный конкурс, Нью-Йорк (США), 2016

В программе:

Брамс, Вагнер, Дворжак