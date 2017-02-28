Фестиваль "Посвящение маэстро" откроется премьерой музыкально-литературной композиции "Дон Жуан в веках"
28.02.2017, 15:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 11 марта фестиваль «Посвящение маэстро» откроется в академической Капелле Санкт-Петербурга премьерой музыкально-литературной композиции «Дон Жуан в веках». Программа составлена по произведениям Глюка, Моцарта, Даргомыжского, Рихарда Штрауса, Вилла-Лобоса, старинным испанским мелодиям; фрагментам маленькой трагедии Пушкина «Каменный гость», поэмы Байрона «Дон Жуан», средневековым испанским романсеро, стихам Бальмонта, Брюсова, Гумилева, Бодлера. В нём принимают участие: Молодёжный симфонический оркестр имени А.Паулавичюса под управлением Алексея Васильева, Алексей Емельянов (Дон Жуан), Дмитрий Дмитриев (Лепорелло) и другие.
Алексей Васильев – выпускник Санкт-Петербургской консерватории и ассистентуруы-стажировки по классу виолончели под руководством Народного артиста России, профессора А.П. Никитина. С 1992 по 2006 год являлся артистом Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, где с 2004 по 2005 год исполнял обязанности концертмейстера группы. В 1995 году совместно с Александрой Жилиной стал лауреатом Международного конкурса камерной музыки в Трапани, Италия. С 1995 года начал преподавать в Санкт-Петербургской консерватории. В настоящее время Алексей Васильев совмещает творческую деятельность с преподавательской и организационной работой, являясь ректором Санкт-Петербургской консерватории, художественным руководителем Молодёжного симфонического оркестра имени А.Р. Паулавичюса и выступая в качестве солиста-виолончелиста и артиста камерных ансамблей.
Mолодёжный симфонический оркестр Санкт-Петербургского музыкального колледжа имени Н. А. Римского-Корсакова ведет активную творческую жизнь, выступая на главных концертных площадках Санкт-Петербурга и Москвы, а также за пределами России. В славном прошлом оркестра — победы на международных молодежных фестивалях и успешные гастроли в странах Европы. Около четверти века деятельность оркестра была неразрывно связана с именем А. Р. Паулавичюса, который возглавлял коллектив до конца 2007 года. В марте 2008 года решением Совета колледжа Молодежному симфоническому оркестру было присвоено имя Альгирдаса Паулавичюса.
К настоящему моменту у коллектива сложилась репутация профессионального молодёжного коллектива, состоящего из настоящих энтузиастов своего дела. Среди солистов, выступавших с оркестром: пианисты Павел Егоров, Владимир Мищук и Даниил Трифонов, виолончелисты Сергей Словачевский, Дмитрий Еремин, Александр Жилин и Дмитрий Хрычев, скрипачи Андрей Бараногв и Петр Милюков и многие другие. Репертуар оркестра включает в себя произведения разных жанров и эпох – от симфоний Гайдна и Моцарта до музыки балетов Стравинского и мюзиклов Бернстайна. Репертуар регулярно пополняется произведениями современных композиторов. Сегодня Молодёжный симфонический оркестр имени А.Р. Паулавичюса регулярно выступает с сериями абонементных концертов в зале Академической Капеллы Санкт-Петербурга, ежегодно появляется на сценах Концертного зала Мариинский, Малых залов филармонии и Консерватории, а также выезжает на гастроли по России и за рубеж (Италия, Финляндия, Беларусь).
Алексей Васильев – выпускник Санкт-Петербургской консерватории и ассистентуруы-стажировки по классу виолончели под руководством Народного артиста России, профессора А.П. Никитина. С 1992 по 2006 год являлся артистом Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, где с 2004 по 2005 год исполнял обязанности концертмейстера группы. В 1995 году совместно с Александрой Жилиной стал лауреатом Международного конкурса камерной музыки в Трапани, Италия. С 1995 года начал преподавать в Санкт-Петербургской консерватории. В настоящее время Алексей Васильев совмещает творческую деятельность с преподавательской и организационной работой, являясь ректором Санкт-Петербургской консерватории, художественным руководителем Молодёжного симфонического оркестра имени А.Р. Паулавичюса и выступая в качестве солиста-виолончелиста и артиста камерных ансамблей.
Mолодёжный симфонический оркестр Санкт-Петербургского музыкального колледжа имени Н. А. Римского-Корсакова ведет активную творческую жизнь, выступая на главных концертных площадках Санкт-Петербурга и Москвы, а также за пределами России. В славном прошлом оркестра — победы на международных молодежных фестивалях и успешные гастроли в странах Европы. Около четверти века деятельность оркестра была неразрывно связана с именем А. Р. Паулавичюса, который возглавлял коллектив до конца 2007 года. В марте 2008 года решением Совета колледжа Молодежному симфоническому оркестру было присвоено имя Альгирдаса Паулавичюса.
К настоящему моменту у коллектива сложилась репутация профессионального молодёжного коллектива, состоящего из настоящих энтузиастов своего дела. Среди солистов, выступавших с оркестром: пианисты Павел Егоров, Владимир Мищук и Даниил Трифонов, виолончелисты Сергей Словачевский, Дмитрий Еремин, Александр Жилин и Дмитрий Хрычев, скрипачи Андрей Бараногв и Петр Милюков и многие другие. Репертуар оркестра включает в себя произведения разных жанров и эпох – от симфоний Гайдна и Моцарта до музыки балетов Стравинского и мюзиклов Бернстайна. Репертуар регулярно пополняется произведениями современных композиторов. Сегодня Молодёжный симфонический оркестр имени А.Р. Паулавичюса регулярно выступает с сериями абонементных концертов в зале Академической Капеллы Санкт-Петербурга, ежегодно появляется на сценах Концертного зала Мариинский, Малых залов филармонии и Консерватории, а также выезжает на гастроли по России и за рубеж (Италия, Финляндия, Беларусь).