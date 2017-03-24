Фестиваль "Ворвись в весну" откроет новый сезон в парках Москвы
24.03.2017, 11:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Новый сезон в столичных парках начнётся с фестиваля «Ворвись в весну», который стартует 26 марта. В воскресенье с 12:00 до 16:00 посетителей ждут спортивные мероприятия, экскурсии и музыкальные программы.
В этот день у главного входа парка «Сокольники» гостей будут встречать жонглёры и ходулисты. В 12:00 на эстраде «Ротонда» выступит оркестр барабанщиков «Маракату». В рамках экскурсии «Невидимые Сокольники» с 12:15 до 14:00 можно узнать интересные факты из истории парка и познакомится с традиционными забавами русских правителей.
Танцевальные и музыкальные программы начнутся в 14:00, а на Фонтанной площади представят караоке-проект «Пой с миром в унисон». Суть его заключается в том, чтобы выбрать песню и спеть её вместе с любым пользователем специального приложения.
Fitshow — фестиваль фитнеса, ЗОЖ и досуга, на котором представят новинки индустрии, — пройдёт в павильоне конгрессно-выставочного центра «Сокольники». Гости насладятся показательными выступлениями спортсменов, примут участие в тренировках на открытом воздухе и услышат лекции о здоровом образе жизни и занятиях спортом.
Кроме того, в программе Парка Горького — фестиваль Most Weekend, выставка спортивных ретроавтомобилей и музыкальная программа. На набережной установят арт-объект «Ворвись в весну», рядом с которым все желающие смогут устроить фотосессию.
В парке «Красная Пресня» отпразднуют «День воды». Посетители получат возможность смастерить скворечник, поучаствовать в мастер-классах по плетению и рисованию, прослушать лекцию «Вода. Жизнь. Процессы» и понаблюдать за увлекательными физико-химическими опытами на Малом острове.
Фестиваль «Каникулы Фест» в саду «Эрмитаж» приурочат к началу школьных каникул. Для юных горожан подготовлена игровая программа «По следам Белого Кролика», спортивные конкурсы и мастер-классы. К тому же, они узнают, как расписывают пуанты, и попробуют создать композицию «Дивный сад».
В Бабушкинском парке в 16:00 пройдут театральные мастер-классы, посвящённые Дню работника культуры.
В 7-ми парках организованы пункты проката, где можно арендовать: ролики, самокат, велосипед или сегвей. В марте-апреле такие пункты проката начнут работу почти во всех зелёных зонах города.
А в саду «Эрмитаж» к 1 мая установят столы для настольного тенниса. Любители этой игры смогут пользоваться ими бесплатно с 10:00 до 22:00, но ракетки будут выдавать под залог.
В этот день у главного входа парка «Сокольники» гостей будут встречать жонглёры и ходулисты. В 12:00 на эстраде «Ротонда» выступит оркестр барабанщиков «Маракату». В рамках экскурсии «Невидимые Сокольники» с 12:15 до 14:00 можно узнать интересные факты из истории парка и познакомится с традиционными забавами русских правителей.
Танцевальные и музыкальные программы начнутся в 14:00, а на Фонтанной площади представят караоке-проект «Пой с миром в унисон». Суть его заключается в том, чтобы выбрать песню и спеть её вместе с любым пользователем специального приложения.
Fitshow — фестиваль фитнеса, ЗОЖ и досуга, на котором представят новинки индустрии, — пройдёт в павильоне конгрессно-выставочного центра «Сокольники». Гости насладятся показательными выступлениями спортсменов, примут участие в тренировках на открытом воздухе и услышат лекции о здоровом образе жизни и занятиях спортом.
Кроме того, в программе Парка Горького — фестиваль Most Weekend, выставка спортивных ретроавтомобилей и музыкальная программа. На набережной установят арт-объект «Ворвись в весну», рядом с которым все желающие смогут устроить фотосессию.
В парке «Красная Пресня» отпразднуют «День воды». Посетители получат возможность смастерить скворечник, поучаствовать в мастер-классах по плетению и рисованию, прослушать лекцию «Вода. Жизнь. Процессы» и понаблюдать за увлекательными физико-химическими опытами на Малом острове.
Фестиваль «Каникулы Фест» в саду «Эрмитаж» приурочат к началу школьных каникул. Для юных горожан подготовлена игровая программа «По следам Белого Кролика», спортивные конкурсы и мастер-классы. К тому же, они узнают, как расписывают пуанты, и попробуют создать композицию «Дивный сад».
В Бабушкинском парке в 16:00 пройдут театральные мастер-классы, посвящённые Дню работника культуры.
В 7-ми парках организованы пункты проката, где можно арендовать: ролики, самокат, велосипед или сегвей. В марте-апреле такие пункты проката начнут работу почти во всех зелёных зонах города.
А в саду «Эрмитаж» к 1 мая установят столы для настольного тенниса. Любители этой игры смогут пользоваться ими бесплатно с 10:00 до 22:00, но ракетки будут выдавать под залог.