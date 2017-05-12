ОРЕАНДА-НОВОСТИ Фестиваль документального кино «Флаэртиана» завершил приём конкурсных работ. Всего оргкомитет принял заявки от 772 режиссёров, побив рекорд прошлого года. Ленты пришли из Польши, Португалии, Канады, много лент из Германии, Бельгии, Финляндии, Испании, США, Беларуси, Македонии и Словении. Отборщикам фестиваля предстоит выбрать лучшие картины. Их жюри и зрители «Флаэртианы» оценят осенью.



Помимо кинолент, присланных режиссёрами самостоятельно, на «Флаэртиану» попадают фильмы, которые отборочная комиссия отметила на дружественных киносмотрах. Так, отборщики искали фильмы на кинофестивалях IDFA (Амстердам), Берлинале (Берлин), Visions du reel (Ньон) и Doc Point (Хельсинки) и DOK Leipzig (Лейпциг). Как правило, с киносмотров в других городах на пермский фестиваль «приезжает» столько же фильмов, сколько присылают режиссёры в оргкомитет. То есть «Флаэртиана» рассматривает более тысячи возможных кинолент-участников.



«В этом году вновь актуальны темы семьи и экологии, также популярными становятся документальные фильмы о людях с инвалидностью. Среди качественно снятых картин я бы отметила фильмы на тему феминизма и места женщины в современном мире: женщины-активисты, женщины-матери интересуют документалистов. Мне кажется, раньше женская тема была представлена не так широко. Из огромного количества заявок мы должны будем выбрать около 15 фильмов для национального конкурса и 15 для международного. При отборе фильмов мы по-прежнему будем руководствоваться эстетикой, предложенной Робертом Флаэрти», — отметила главный координатор фестиваля Алина Стабровская.



В этом году «Флэртиана» проведёт три конкурса: международный, национальный «Российская Флаэртиана» и студенческий. Приём заявок на конкурс студенческих фильмов продлится до 25 июня.