ОРЕАНДА-НОВОСТИ 27 мая в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке имени Вячеслава Шишкова состоится первый кино-литературный Фестиваль экранизаций.



Здесь организуют показы любительских и студенческих игровых и документальных кинофильмов, конкурс чтецов. Организаторами фестиваля выступают Молодёжный центр кинематографистов Алтая и Алтайский краевой колледж культуры и искусств.



Создатели проекта считают, что фестиваль будет способствовать повышению интереса к алтайскому кинематографу и мировой литературе в контексте их взаимодействия, выявлять талантливую молодёжь и дать ей возможность самовыразиться.



В библиотеке уточняют, что на показе будут демонстрировать фильмы, в основу которых легли произведения классической, современной российской и зарубежной литературы, работы, рассказывающие о жизни и творчестве поэтов и писателей. А на конкурсе чтецов участники будут исполнять отрывки из литературных произведений (проза, поэзия, киносценарии). «Фестиваль экранизаций» начнётся в 12 часов.