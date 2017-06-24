Фестиваль фуд-траков, "Культурный завтрак" и "Игра престолов" - это и многое другое ждёт жителей столицы в выходные
24.06.2017, 09:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вместо чашки кофе - «Культурный завтрак» в Парке Горького, на обед - фестиваль фуд-траков в «Сокольниках», а вечером - просмотр короткометражных лент молодых российских режиссёров в саду имени Баумана. Официальный сайт мэра столицы собрал самые интересные события выходных.
Фестиваль фуд-траков в «Сокольниках»
Дата: 23–25 июня
Время: 11:00–23:00
Место: парк «Сокольники», улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1
Возрастные ограничения: 0+
В «Сокольниках» пройдёт фестиваль фуд-траков - фургонов с уличной едой, популярной на Западе и в Азии. Закусочные на колёсах простоят в парке до вечера воскресенья. Для гостей проведут конкурсы и спортивные состязания, а также лотереи с сюрпризами и сувенирами.
Посетителей ждут танцевальные мастер-классы, в которых примут участие знаменитые российские танцоры, ретропарк и выступления вокальных коллективов. Можно будет попробовать себя в роли ведущего, узнать, как создавать рубрики для радиопередач, и записать свой эфир.
В парке также будет открыта детская зона и ярмарка мороженого, где можно будет попробовать самые вкусные виды летнего десерта. А с 12:00 до 22:00 для гостей фестиваля в летнем кинотеатре пройдут показы художественных и анимационных фильмов.
BMX - соревнования Symbol Jam
Дата: 24 июня
Время: 10:00–16:00
Место: парк усадьбы Алтуфьево, Алтуфьевское шоссе
Возрастные ограничения: 0+
Парковые райдеры Москвы 24 июня посоревнуются за звание лучшего в дисциплине BMX Park в парке усадьбы Алтуфьево. Всем участникам предстоит заработать баллы, чтобы попасть в суперфинал, который состоится осенью.
Также в этот день пройдут соревнования по граффити Graffiti Market и фингерборду «Джерси ФБ и PRO FB Summer Park Jam».
Регистрация участников начнется в 10:00. Вход свободный.
Расписание мероприятий:
- 10:00 - начало соревнований по фингерборду в категории «любители»;
- 11:00 - соревнования по фингерборду «Джерси ФБ и PRO FB Summer Park Jam» в категории «любители»;
- 12:00 - соревнования по фингерборду в категории «профессионалы». Начало показательных выступлений и мастер-класс, на котором научат техникам и приёмам граффити;
- 13:00 - первый этап общего контеста;
- 14:00 - второй этап общего контеста;
- 15:00 - итоговые соревнования по фингерборду. Вручение призов по номинациям;
- 16:00 - завершение соревнований и презентация получившегося граффити.
«Культурные завтраки» в летнем кинотеатре «Пионер»
Дата: 24 июня
Время: 12:00–13:30
Место: Парк Горького (летний кинотеатр «Пионер»), улица Крымский Вал, дом 9
Возрастные ограничения: 0+
Этим летом культурологи, искусствоведы и дизайнеры будут рассказывать о самых интересных экологических направлениях в современном искусстве, культурных изменениях в столичных парках, а также поделятся опытом создания зеленого помещения.
Тема «Культурного завтрака», который пройдёт 24 июня, - «Среда обитания: экоархитектура и экодизайн». Встречу проведёт эксперт в области моды и дизайна Илектра Канестри. Участники обсудят интересные проекты и технологии применения природных материалов.
II фестиваль «Игра престолов»
Дата: 24 июня
Время: 12:00–22:00
Место: парк Победы на Поклонной горе, улица Братьев Фонченко, дом 7
Возрастные ограничения: 0+
В парке Победы на Поклонной горе пройдёт второй фестиваль «Игра престолов». Поклонников сериала ждёт полное погружение в мир семи королевств Вестероса, где каждый найдёт занятие по душе - от чеканки монет до уроков фехтования.
Все желающие смогут поучаствовать в изготовлении рыцарских доспехов или сделать необыкновенную прическу у средневекового мастера.
Проголодавшихся ждёт шумный средневековый рынок с едой на любой вкус. Будут представлены кухни всех королевств Вестероса. На Севере, где правят Старки, столы ломятся от жаркого из дичи и птицы, от овощей и выпечки. А кухня Речных земель и Железных островов - это дары моря, похлебка из рыбы, простое мясо без специй и темный хлеб.
Обойти зоны семи королевств, сделать впечатляющие фото и попробовать местную еду необходимо до темноты, потому что «зима близко»: после заката площадку захватят Белые ходоки. Фестиваль завершится их грандиозным шествием, в котором также примут участие двойники героев сериала.
День молодёжи в Бабушкинском парке
Дата: 24–25 июня
Время: 14:00–19:00
Место: Бабушкинский парк, улица Менжинского, владение 6
Возрастные ограничения: 0+
В Бабушкинском парке отпразднуют День молодёжи. 24 июня посетителей ждут танцевальные мастер-классы. Освоить латиноамериканские танцы можно будет на занятии, которое проведёт дуэт бально-спортивной студии Юлии Завады (в 15:00). В программе также флешмоб «Мы молоды, мы талантливы!».
С 14:00 до 15:00 коллектив Gо-Go устроит мастер-класс по R’n’B-танцам, а с 16:00 до 17:00 — по хип-хоп-танцам. С 17:00 до 18:30 на сцене выступят участники брейк-данс-клуба и танцевальный коллектив Go-Go. С 19:00 до 20:00 будет идти мастер-класс по зумбе, а в 20:00 состоится кинопоказ. На сцене Зеленого театра выступит DJ Tim Vasco с авторской программой.
25 июня в парке устроят фестиваль «Летний калейдоскоп». Гостей ждёт концерт авторской песни и выступление ВИА «Арт-полис». В 16:00 на фонтанной площади для детей проведут мастер-класс по жонглированию, а в 18:00 - по зумбе.
Фестиваль фуд-траков в «Сокольниках»
Дата: 23–25 июня
Время: 11:00–23:00
Место: парк «Сокольники», улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1
Возрастные ограничения: 0+
В «Сокольниках» пройдёт фестиваль фуд-траков - фургонов с уличной едой, популярной на Западе и в Азии. Закусочные на колёсах простоят в парке до вечера воскресенья. Для гостей проведут конкурсы и спортивные состязания, а также лотереи с сюрпризами и сувенирами.
Посетителей ждут танцевальные мастер-классы, в которых примут участие знаменитые российские танцоры, ретропарк и выступления вокальных коллективов. Можно будет попробовать себя в роли ведущего, узнать, как создавать рубрики для радиопередач, и записать свой эфир.
В парке также будет открыта детская зона и ярмарка мороженого, где можно будет попробовать самые вкусные виды летнего десерта. А с 12:00 до 22:00 для гостей фестиваля в летнем кинотеатре пройдут показы художественных и анимационных фильмов.
BMX - соревнования Symbol Jam
Дата: 24 июня
Время: 10:00–16:00
Место: парк усадьбы Алтуфьево, Алтуфьевское шоссе
Возрастные ограничения: 0+
Парковые райдеры Москвы 24 июня посоревнуются за звание лучшего в дисциплине BMX Park в парке усадьбы Алтуфьево. Всем участникам предстоит заработать баллы, чтобы попасть в суперфинал, который состоится осенью.
Также в этот день пройдут соревнования по граффити Graffiti Market и фингерборду «Джерси ФБ и PRO FB Summer Park Jam».
Регистрация участников начнется в 10:00. Вход свободный.
Расписание мероприятий:
- 10:00 - начало соревнований по фингерборду в категории «любители»;
- 11:00 - соревнования по фингерборду «Джерси ФБ и PRO FB Summer Park Jam» в категории «любители»;
- 12:00 - соревнования по фингерборду в категории «профессионалы». Начало показательных выступлений и мастер-класс, на котором научат техникам и приёмам граффити;
- 13:00 - первый этап общего контеста;
- 14:00 - второй этап общего контеста;
- 15:00 - итоговые соревнования по фингерборду. Вручение призов по номинациям;
- 16:00 - завершение соревнований и презентация получившегося граффити.
«Культурные завтраки» в летнем кинотеатре «Пионер»
Дата: 24 июня
Время: 12:00–13:30
Место: Парк Горького (летний кинотеатр «Пионер»), улица Крымский Вал, дом 9
Возрастные ограничения: 0+
Этим летом культурологи, искусствоведы и дизайнеры будут рассказывать о самых интересных экологических направлениях в современном искусстве, культурных изменениях в столичных парках, а также поделятся опытом создания зеленого помещения.
Тема «Культурного завтрака», который пройдёт 24 июня, - «Среда обитания: экоархитектура и экодизайн». Встречу проведёт эксперт в области моды и дизайна Илектра Канестри. Участники обсудят интересные проекты и технологии применения природных материалов.
II фестиваль «Игра престолов»
Дата: 24 июня
Время: 12:00–22:00
Место: парк Победы на Поклонной горе, улица Братьев Фонченко, дом 7
Возрастные ограничения: 0+
В парке Победы на Поклонной горе пройдёт второй фестиваль «Игра престолов». Поклонников сериала ждёт полное погружение в мир семи королевств Вестероса, где каждый найдёт занятие по душе - от чеканки монет до уроков фехтования.
Все желающие смогут поучаствовать в изготовлении рыцарских доспехов или сделать необыкновенную прическу у средневекового мастера.
Проголодавшихся ждёт шумный средневековый рынок с едой на любой вкус. Будут представлены кухни всех королевств Вестероса. На Севере, где правят Старки, столы ломятся от жаркого из дичи и птицы, от овощей и выпечки. А кухня Речных земель и Железных островов - это дары моря, похлебка из рыбы, простое мясо без специй и темный хлеб.
Обойти зоны семи королевств, сделать впечатляющие фото и попробовать местную еду необходимо до темноты, потому что «зима близко»: после заката площадку захватят Белые ходоки. Фестиваль завершится их грандиозным шествием, в котором также примут участие двойники героев сериала.
День молодёжи в Бабушкинском парке
Дата: 24–25 июня
Время: 14:00–19:00
Место: Бабушкинский парк, улица Менжинского, владение 6
Возрастные ограничения: 0+
В Бабушкинском парке отпразднуют День молодёжи. 24 июня посетителей ждут танцевальные мастер-классы. Освоить латиноамериканские танцы можно будет на занятии, которое проведёт дуэт бально-спортивной студии Юлии Завады (в 15:00). В программе также флешмоб «Мы молоды, мы талантливы!».
С 14:00 до 15:00 коллектив Gо-Go устроит мастер-класс по R’n’B-танцам, а с 16:00 до 17:00 — по хип-хоп-танцам. С 17:00 до 18:30 на сцене выступят участники брейк-данс-клуба и танцевальный коллектив Go-Go. С 19:00 до 20:00 будет идти мастер-класс по зумбе, а в 20:00 состоится кинопоказ. На сцене Зеленого театра выступит DJ Tim Vasco с авторской программой.
25 июня в парке устроят фестиваль «Летний калейдоскоп». Гостей ждёт концерт авторской песни и выступление ВИА «Арт-полис». В 16:00 на фонтанной площади для детей проведут мастер-класс по жонглированию, а в 18:00 - по зумбе.