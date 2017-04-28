ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Сулакском каньоне Республики Дагестан в августе пройдёт второй фестиваль горного чая.



Сулакский каньон — одна из самых популярных природных достопримечательностей Дагестана.



В рамках мероприятия состоятся мастер-классы по изготовлению национальных дагестанских блюд, выставка чая от классического чёрного до разнообразных видов травяного, а также театрализованные представления и выступления национальных коллективов художественной самодеятельности



На фестивале также будет организовано бесплатное чаепитие и конкурсы, связанные с традициями этого ритуала.