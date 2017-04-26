Фестиваль итальянского кино пройдёт в Астрахани
26.04.2017, 11:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ C 28 апреля по 1 мая в Астрахани пройдёт II Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. Это интерактивная площадка для киноманов, где публике открываются новые талантливые режиссёры, способные расширить тематические и стилистические границы кинематографа.
Ежегодно фестиваль проводится в Китае, Англии, США. В России он ранее проводился только в Москве и Санкт-Петербурге. Организаторами мероприятия выступают Итальянский институт культуры в Москве, министерство культуры и туризма Астраханской области и Астраханский государственный университет.
Впервые это культурное событие, раскрывающее новые грани современной кинематографии прошло в Астрахани в апреле прошлого года. В этот раз в программе фестиваля будут разноплановые фильмы, розыгрыши призов, мини-курсы для взрослых от школы FOCUSLINGUA, астраханцам представится возможность познакомиться с культурой Италии и овладеть базовыми лингвистическими знаниями.
Откроется фестиваль талантливой картиной Валерии Бруни-Тедески, предстающей в двух качествах — актрисы и режиссёра.
Ежегодно фестиваль проводится в Китае, Англии, США. В России он ранее проводился только в Москве и Санкт-Петербурге. Организаторами мероприятия выступают Итальянский институт культуры в Москве, министерство культуры и туризма Астраханской области и Астраханский государственный университет.
Впервые это культурное событие, раскрывающее новые грани современной кинематографии прошло в Астрахани в апреле прошлого года. В этот раз в программе фестиваля будут разноплановые фильмы, розыгрыши призов, мини-курсы для взрослых от школы FOCUSLINGUA, астраханцам представится возможность познакомиться с культурой Италии и овладеть базовыми лингвистическими знаниями.
Откроется фестиваль талантливой картиной Валерии Бруни-Тедески, предстающей в двух качествах — актрисы и режиссёра.