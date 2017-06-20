Фестиваль малых туристских городов в Суздале посетили более 4000 человек

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Суздале завершился III Фестиваль малых городов России. В этом году главными акцентами праздника стали гастрономические бренды и сувениры Золотого кольца. Фестиваль открыла директор департамента туризма и региональной политики Минкультуры России Ольга Ярилова. Она рассказала о том, что могут предложить туристам малые города, как они хранят традиции и формируют новые бренды, и какой должна быть современная туристская инфраструктура.



Важное место организаторы Фестиваля малых городов уделили гастрономической тематике, считая местную кухню одним из туристических драйверов. В Суздале работали творческие площадки, торговые и гастрономические ряды, проходили фольклорно-исторические презентации, выступления фольклорных коллективов и мастер-классы по прикладному искусству и народным промыслам.



17 июня для жителей и гостей города на торговой площади развернулась ярмарка – здесь можно было не только попробовать и приобрести местные продукты, сувениры, но и принять учаcтие в мастер-классах. Более 500 человек прошли по улицам Суздаля в костюмированном театрализованном шествии, а завершился Фестиваль малых городов концертом, в котором приняли участие 37 творческих коллективов из 19 городов. Гостями фестиваля стало более 4000 человек.



В день закрытия состоялась закладка яблоневого сада на территории Спасо-Евфимиева монастыря в честь 10-летия Ассоциации малых туристских городов России.

Подписывайтесь на наши группы: В Контакте, Facebook, Twitter