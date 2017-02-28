Фестиваль патриотического кино в Казани назвал победителей
28.02.2017, 16:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Казани завершился IV Международный фестиваль патриотического кино «Защитники Отечества». Смотр прошёл при поддержке Министерства культуры РТ и был посвящён 28-летию вывода советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества. Его организаторами выступили благотворительный Фонд ветеранов ВДВ и ВСпН «Добрые сердца».
Всего на конкурс было представлено более 300 картин. Кроме россиян, свои работы привезли режиссёры и творческие коллективы из Казахстана, Таджикистана, Белоруссии, Украины, а также Ирана и Сербии. Возглавил жюри заслуженный артист России Владимир Демидов. На церемонии закрытия он был удостоен медали за патриотическое воспитание. Среди номинаций творческого состязания: лучшее документальное, короткометражное, анимационное кино, лучший видеоклип и репортаж.
Специальный приз от жюри за актуальность и яркое освещение темы получила студия экспериментального и авторского кино «Сулевия» при средней школе №24, студия «ЧиБ» при школе № 18, продакшн-студия «MalcolmCo». Финалистом в номинации «Лучший видеоклип» стала София Юрина из студии «Алиса», в номинации «Лучший авторский клип» дипломом наградили детскую студию медиатехнологий «Квартал».
Фильм киностудии «Башкортостан» «Три письма» на IV Международном фестивале патриотического кино «Защитники Отечества» был отмечен специальным призом жюри «За оригинальное жанровое решение». Режиссер фильма — Руслан Юлтаев, продюсер — Азамат Хужахметов. Драма «Три письма» рассказывает зрителю о событиях 1941-1942 годов, когда на советско-германском фронте шли масштабные сражения и решалась судьба мира, а в тихой, далекой от крупных городов башкирской деревне решалась судьба еще не родившегося человека.
Всего на конкурс было представлено более 300 картин. Кроме россиян, свои работы привезли режиссёры и творческие коллективы из Казахстана, Таджикистана, Белоруссии, Украины, а также Ирана и Сербии. Возглавил жюри заслуженный артист России Владимир Демидов. На церемонии закрытия он был удостоен медали за патриотическое воспитание. Среди номинаций творческого состязания: лучшее документальное, короткометражное, анимационное кино, лучший видеоклип и репортаж.
Специальный приз от жюри за актуальность и яркое освещение темы получила студия экспериментального и авторского кино «Сулевия» при средней школе №24, студия «ЧиБ» при школе № 18, продакшн-студия «MalcolmCo». Финалистом в номинации «Лучший видеоклип» стала София Юрина из студии «Алиса», в номинации «Лучший авторский клип» дипломом наградили детскую студию медиатехнологий «Квартал».
Фильм киностудии «Башкортостан» «Три письма» на IV Международном фестивале патриотического кино «Защитники Отечества» был отмечен специальным призом жюри «За оригинальное жанровое решение». Режиссер фильма — Руслан Юлтаев, продюсер — Азамат Хужахметов. Драма «Три письма» рассказывает зрителю о событиях 1941-1942 годов, когда на советско-германском фронте шли масштабные сражения и решалась судьба мира, а в тихой, далекой от крупных городов башкирской деревне решалась судьба еще не родившегося человека.