ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 22 по 28 августа 2017 года в Москве пройдёт VIII Международный православный фестиваль «Артос». Центральной темой фестиваля, объединяющего более 180 участников из России и Зарубежья, станет празднование 100-летия Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917-1918 гг. и восстановления Патриаршества.

В XX веке Русская Православная Церковь прошла небывалые испытания. Поместный Собор, состоявшийся в 1917-1918 годах, выдающийся по своему составу, продолжительности и количеству рассмотренных вопросов, стал важной вехой в истории государства и Церкви. Также он стал Собором новомучеников и исповедников Российских — более половины его участников пострадали в годы гонений.

В течение недели посетителей фестиваля будут ждать отрытые исторические лектории, кинопоказы и серии художественных и фотовыставок, знакомящие со значением событий тех лет. На просветительских мероприятиях фестиваля гости смогут послушать лекции и выступления известных ученых и общественных деятелей, узнать о важнейших решениях и постановлениях Священного Собора, о личности святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, а также познакомиться с новыми книгами в научном издании материалов Собора, православной литературой и периодикой, посвященным одной из важнейших тем в новой истории Русской Церкви.

Здесь также можно будет увидеть уникальные архивные фотографии, рассказывающие об истории проведения Поместного Собора и посетить художественную выставку живописца Филиппа Москвитина, представляющую серию портретов Патриарха Тихона и его современников.

Организаторы подготовили для гостей кинолекторий, который представит серию документальных и художественных фильмов, посвященных восстановлению Патриаршества и жизни Церкви в 1917-1918 гг., а также разнообразные книжные презентации и дискуссионные встречи.

В выходные дни фестиваль приглашает семьи с детьми: для них будут организованы специальные концерты, кулинарные и творческие мастер-классы, в том числе уроки по иконописи и традиционной православной мозаике.

Также одним из элементов фестиваля станет большая православная выставка-ярмарка, на которой посетители смогут найти церковные товары, книги, сувениры, изделия ремесленных мастерских, иконописцев и ювелиров.

Всего в мероприятиях фестиваля примут участие более 180 экспонентов, в числе которых, помимо российских участников, будут представители Сербии, Греции, Болгарии, Черногории, Украины и Белоруссии.