Фестиваль русской детской книги проходит в Лондоне
13.03.2017, 14:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Фестиваль русской детской книги проводится в Лондоне с 4 по 19 марта 2017 года. Публику в столице Великобритании познакомят с самыми разными литературными произведениями, предназначенными для детской аудитории. В фестивальную афишу входят творческие встречи, выставки, интерактивные программы, кинопоказы и благотворительные вечера.
В представительстве Россотрудничества 13 марта состоится лондонская премьера фильма «Честное пионерское» режиссёра Александра Карпиловского.