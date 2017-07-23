Фестиваль шляп пройдёт на Алтае
23.07.2017, 13:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 23 июля в барнаульском парке "Солнечный ветер" проведут фестиваль шляп. В парк приглашают всех, у кого есть этот аксессуар. Шляпы могут быть соломенными, с широкими полями, вуалью и другими.
В программу фестиваля вошли разные мастер-классы и конкурс на лучший головной убор. На площадке будут работать аниматоры в образах Алисы и Безумного Шляпника из сказки «Алиса в стране чудес».
Начало в 16 часов.
Источник: http://altairegion22.ru