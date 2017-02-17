ОРЕАНДА-НОВОСТИ По инициативе Министерства культуры Пермского края Пермский музей современного искусства PERMM проведёт фестиваль детского творчества в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка».



Целью мероприятия станет знакомство юных зрителей с современным искусством и лэнд-артом.



Отметим, архитектурно-этнографический музей «Хохловка» – одно из любимых мест пермяков. Здесь лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья вплетены в природный ландшафт, соседствуют с удивительными пейзажами редкой красоты.



Именно в Хохловке ежегодно проводятся ставшие традиционными массовые мероприятия – «КAMWA», «Большие маневры на Хохловских холмах», фольклорные и музыкальные праздники, массовые гулянья, арт-фестивали и многое другое. 26 февраля на территории музея состоится главная «Масленица» Пермского края.