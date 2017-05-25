Фестиваль спектаклей малых форм для детей "Сказочный мир" пройдёт в Москве с 26 по 29 мая
25.05.2017, 14:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский фестиваль спектаклей малых форм для детей «Сказочный мир» в шестой раз пройдёт в столичном Театре кукол на Спартаковской с 26 по 28 мая. Смотр является частью социокультурной просветительской программы «Сказочный мир», организованной Камерным музыкальным театром «Эль Арт» при поддержке Союза театральных деятелей РФ.
В этом году на конкурс было подано более 45 заявок из 20 регионов России, из них Экспертный совет фестиваля отобрал шесть лучших спектаклей, которые и будут показаны в Москве.
Это, в том числе «Умка» Московского областного Театра Юного Зрителя под руководством Нонны Гришаевой, «Аленький цветочек» Творческого объединения ТАРАТУМБ, «Все вижу, все слышу, все знаю...» Московского Лианозовского театра под руководством Надежды Егоровой, «Дочь Пурги» Арзамасского театра Драмы и «Мой папа» Севастопольского театра юного зрителя.
Кроме того, в дни проведения фестиваля зрители увидят лучшие постановки лауреатов прошлых лет. Всего за время проведения смотра будет показано 11 постановок.
В этом году на конкурс было подано более 45 заявок из 20 регионов России, из них Экспертный совет фестиваля отобрал шесть лучших спектаклей, которые и будут показаны в Москве.
Это, в том числе «Умка» Московского областного Театра Юного Зрителя под руководством Нонны Гришаевой, «Аленький цветочек» Творческого объединения ТАРАТУМБ, «Все вижу, все слышу, все знаю...» Московского Лианозовского театра под руководством Надежды Егоровой, «Дочь Пурги» Арзамасского театра Драмы и «Мой папа» Севастопольского театра юного зрителя.
Кроме того, в дни проведения фестиваля зрители увидят лучшие постановки лауреатов прошлых лет. Всего за время проведения смотра будет показано 11 постановок.