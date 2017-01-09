Фестиваль в парке Победы продлевает работу
09.01.2017, 19:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Скульптуры посвящены северу и югу России, центральной части страны, Крыму, Дальнему Востоку, Уралу и Сибири. Здесь же находятся одна из самых больших ледяных горок в столице и каскад из шести спусков.
Увидеть достопримечательности Москвы и других городов и регионов России в парке Победы можно до 29 января. По многочисленным просьбам второй фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" продлевается. Часы работы останутся прежними - с 11:30 до 22:00.
Символы регионов России объединили в композиции, посвящённые северу, югу и центру страны, а также Крыму, Дальнему Востоку, Уралу и Сибири. На Поклонной горе воссоздали достопримечательности Москвы и других городов: Санкт-Петербурга, Волгограда, Кижей, Владимира и Владивостока. Ледовые скульптуры достигают пяти-шести метров в высоту, самой высокой стала Спасская башня Кремля - более 10 метров. Каждый из прозрачных ледяных блоков, из которых сделаны фигуры, весит не меньше 120 тонн. Природный лёд для фестиваля привезли из чистейших озёр Екатеринбурга, Архангельска и с Байкала.
В центре площади появился каскад из шести горок, которые спускаются с ледовой Кремлёвской стены. А на холме - одна из самых больших ледяных горок в столице, длина спуска которой составляет 100 метров.
Увидеть достопримечательности Москвы и других городов и регионов России в парке Победы можно до 29 января. По многочисленным просьбам второй фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" продлевается. Часы работы останутся прежними - с 11:30 до 22:00.
Символы регионов России объединили в композиции, посвящённые северу, югу и центру страны, а также Крыму, Дальнему Востоку, Уралу и Сибири. На Поклонной горе воссоздали достопримечательности Москвы и других городов: Санкт-Петербурга, Волгограда, Кижей, Владимира и Владивостока. Ледовые скульптуры достигают пяти-шести метров в высоту, самой высокой стала Спасская башня Кремля - более 10 метров. Каждый из прозрачных ледяных блоков, из которых сделаны фигуры, весит не меньше 120 тонн. Природный лёд для фестиваля привезли из чистейших озёр Екатеринбурга, Архангельска и с Байкала.
В центре площади появился каскад из шести горок, которые спускаются с ледовой Кремлёвской стены. А на холме - одна из самых больших ледяных горок в столице, длина спуска которой составляет 100 метров.