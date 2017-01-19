Фестивали в рамках проекта "Душа моей Родины" пройдут в 18 регионах России
19.01.2017, 17:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Творческие конкурсы и фестивали в рамках социально-культурного проекта «Душа моей Родины», объединяющего одаренных детей из разных регионов России, пройдут в 18 субъектах страны, в том числе в Ярославле, Тольятти, в Пензе, Нижнем Новгороде, Перми, Оренбурге, Ульяновске, Новосибирске, Кемерово, Томске, Астрахани, Волгограде, Казани, в Уфе, Москве, Санкт-Петербурге, Саратове и Севастополе.
Помимо этого, в Астрахани состоится Всероссийский фестиваль-конкурс для воспитанников детских домов и интернатов, детей с ограниченными возможностями «Подари улыбку детям». Его основной задачей является создание равных возможностей для детей-инвалидов, стимулирование их творческих способностей и социальная адаптация «особых» детей.
Также запланирован ряд фестивалей за рубежом. В мае при поддержке Министерства культуры и туризма Греции в Афинах пройдет I Международный фестиваль-конкурс «Алмазы Греции», а в июне и июле при поддержке Министерства культуры Абхазии - IV Международный фестиваль-конкурс «Страна души».
Помимо этого, в Астрахани состоится Всероссийский фестиваль-конкурс для воспитанников детских домов и интернатов, детей с ограниченными возможностями «Подари улыбку детям». Его основной задачей является создание равных возможностей для детей-инвалидов, стимулирование их творческих способностей и социальная адаптация «особых» детей.
Также запланирован ряд фестивалей за рубежом. В мае при поддержке Министерства культуры и туризма Греции в Афинах пройдет I Международный фестиваль-конкурс «Алмазы Греции», а в июне и июле при поддержке Министерства культуры Абхазии - IV Международный фестиваль-конкурс «Страна души».