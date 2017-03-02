Фестивальный марафон за единство культур пройдёт в четырёх странах мира
02.03.2017, 14:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В апреле 2017 года по инициативе российского парламентского Европейского клуба, под патронажем Совета Федерации России и при поддержке Россотрудничества, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства иностранных дел Российской Федерации пройдет III панъевропейский Фестивальный марафон «От Атлантики до Тихого океана». Он охватит четыре страны и шесть городов: Пермь, Лиссабон, Пафос, Хельсинки, Москву и Владивосток.
Фестивальные марафоны – серия культурных и общественно-политических мероприятий, проходящих в городах России и Европы. Цель Марафонов – демонстрация единства культурного пространства Большой Европы.
Особенностью третьего Марафона станет заключительная конференция, которая откроется во Владивостоке 20 апреля. В ней примут участие представители государств Азиатско-Тихоокеанского региона, а главной темой обсуждения станет диалог культур Европы и стран АТР.
Идея проведения панъевропейских фестивальных марафонов была выдвинута в 2013 году в качестве общественно-политического и культурного проекта, демонстрирующего единство культурного пространства Большой Европы. Марафоны проходят под лозунгом: «За Европу без разделительных линий».
Первый Марафон был приурочен к российскому Году культуры и состоялся в начале июня 2014 года. Его участники побывали в Риге (культурная столица ЕС в 2014), Праге, Вене, Братиславе, Валлетте, Лондоне, Лиссабоне и финишировали в Москве. Второй Марафон был приурочен к российскому Году литературы и стартовал в конце мая 2015 года.
Фестивальные марафоны – серия культурных и общественно-политических мероприятий, проходящих в городах России и Европы. Цель Марафонов – демонстрация единства культурного пространства Большой Европы.
Особенностью третьего Марафона станет заключительная конференция, которая откроется во Владивостоке 20 апреля. В ней примут участие представители государств Азиатско-Тихоокеанского региона, а главной темой обсуждения станет диалог культур Европы и стран АТР.
Идея проведения панъевропейских фестивальных марафонов была выдвинута в 2013 году в качестве общественно-политического и культурного проекта, демонстрирующего единство культурного пространства Большой Европы. Марафоны проходят под лозунгом: «За Европу без разделительных линий».
Первый Марафон был приурочен к российскому Году культуры и состоялся в начале июня 2014 года. Его участники побывали в Риге (культурная столица ЕС в 2014), Праге, Вене, Братиславе, Валлетте, Лондоне, Лиссабоне и финишировали в Москве. Второй Марафон был приурочен к российскому Году литературы и стартовал в конце мая 2015 года.