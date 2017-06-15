Фильм "Хармс" Ивана Болотникова примет участие в конкурсной программе Шанхайского кинофестиваля
15.06.2017, 16:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Фильм «Хармс» Ивана Болотникова, созданный при поддержке Минкультуры России, примет участие в конкурсной программе Шанхайского кинофестиваля
Новая игровая полнометражная картина «Хармс» режиссера-дебютанта Ивана Болотникова, созданная при поддержке Минкультуры России, примет участие в конкурсной программе XX Шанхайского международного кинофестиваля, который пройдет с 17 по 26 июня 2017 года.
«Хармс» – международный проект, снятый в копродукции России, Литвы и Македонии. Продюсером с российской стороны выступил Андрей Сигле. Главную роль в фильме исполнил польский актер и театральный режиссёр Войцех Урбаньски, первую жену Хармса, Эстер Русакову сыграла польская актриса Юстина Вонщик, вторую жену, Марину Малич, — Айсте Держюте из Литвы, обладательница премии European Shooting Stars Берлинского международного кинофестиваля (2015 г.).
«Наш фильм – это попытка проникнуть в секрет притягательности человека, о котором мы можем судить по осколкам творчества, рассеянным в мемуарах сведениям, в совокупности говорящим о значительности целого, скрывающегося под псевдонимом «Хармс», — говорит режиссёр фильма Иван Болотников.
Новая игровая полнометражная картина «Хармс» режиссера-дебютанта Ивана Болотникова, созданная при поддержке Минкультуры России, примет участие в конкурсной программе XX Шанхайского международного кинофестиваля, который пройдет с 17 по 26 июня 2017 года.
«Хармс» – международный проект, снятый в копродукции России, Литвы и Македонии. Продюсером с российской стороны выступил Андрей Сигле. Главную роль в фильме исполнил польский актер и театральный режиссёр Войцех Урбаньски, первую жену Хармса, Эстер Русакову сыграла польская актриса Юстина Вонщик, вторую жену, Марину Малич, — Айсте Держюте из Литвы, обладательница премии European Shooting Stars Берлинского международного кинофестиваля (2015 г.).
«Наш фильм – это попытка проникнуть в секрет притягательности человека, о котором мы можем судить по осколкам творчества, рассеянным в мемуарах сведениям, в совокупности говорящим о значительности целого, скрывающегося под псевдонимом «Хармс», — говорит режиссёр фильма Иван Болотников.