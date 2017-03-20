Фильм "Поездка к матери" получил главный приз на международном кинофестивале в Италии
20.03.2017, 12:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российско-французский фильм режиссёра Михаила Косырева-Нестерова «Поездка к матери» признан лучшим на международном кинофестивале FilmmakerDay в Турине (Италия).
Показ фильма состоялся в престижном CineTeatro Giulia di Barolo. Мероприятие было организовано при участии IFE IndependentFilmmakerEvent, совместно с журналом ArtinMovimento.
По словам программного директора фестиваля режиссера Mauro Russo Rouge, из 707 фильмов, которые были представлены со всего мира, отборочный комитет выбрал 28 картин, включая полнометражные, короткометражные и документальные. Из общего числа отобранных картин - 15 итальянского производства. В программу фестиваля вошли ленты из Испании, Италии, Германии, Южной Кореи, США, Австралии, Ирана, и Франции. Россия была представлена на фестивале единственным фильмом.
Представитель жюри кинорежиссёр Matteo Esposito объяснил выбор жюри: «Победа «Поездки к матери» российского режиссера Косырева-Нестерова - это результат тщательного анализа экспертов, присутствовавших в зале». Он отметил сбалансированность всех эстетическо-повествовательных элементов данного фильма -режиссуры, работы актеров, исполнивших главные роли, монтажа, звука и операторской работы. «Визуальное воздействие и умение вызвать эмоции высокого накала в зале также подтверждают высокое качество фильма-победителя», - заявил он.
«Поездка к матери» будет вновь показана 4 мая в Италии, в Турине на кинофестивале OIFF TURIN CINEFEST в знаменитом Torino presso il Cinema Classico di Piazza Vittorio Veneto.
Фильм режиссёра Михаила Косырева-Нестерова «Поездка к матери» был создан студиями «М»-Фильм" (Россия) и «АК Продюксьон» (Франция) при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Главные роли исполнили российский актёр Артём Алексеев и французская актриса, обладательница «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля Адель Экзаркопулос. Роль матери озвучила Маргарита Терехова.
По сюжету главный герой фильма Максим приезжает из России навестить свою мать, давно живущую в Провансе во Франции. Трагические три дня переворачивают жизнь Максима и его сводной сестры - француженки Марии-Луизы. Это горький фильм о силе слов и последствиях несдержанных эмоций.
«Поездка к матери» — участник и неоднократный призёр более чем пятидесяти российских и зарубежных киносмотров, в том числе в Индии, Сингапуре, США, Нидерландах, Китае, Франции, Испании, Канаде, Израиле, Швеции, Великобритании, ЮАР, Италии, Исландии и Гватемале. В арсенале фильма несколько Гран-при международных кинофестивалей. За последние два года наград удостоены практически все основные создатели фильма.
Показ фильма состоялся в престижном CineTeatro Giulia di Barolo. Мероприятие было организовано при участии IFE IndependentFilmmakerEvent, совместно с журналом ArtinMovimento.
По словам программного директора фестиваля режиссера Mauro Russo Rouge, из 707 фильмов, которые были представлены со всего мира, отборочный комитет выбрал 28 картин, включая полнометражные, короткометражные и документальные. Из общего числа отобранных картин - 15 итальянского производства. В программу фестиваля вошли ленты из Испании, Италии, Германии, Южной Кореи, США, Австралии, Ирана, и Франции. Россия была представлена на фестивале единственным фильмом.
Представитель жюри кинорежиссёр Matteo Esposito объяснил выбор жюри: «Победа «Поездки к матери» российского режиссера Косырева-Нестерова - это результат тщательного анализа экспертов, присутствовавших в зале». Он отметил сбалансированность всех эстетическо-повествовательных элементов данного фильма -режиссуры, работы актеров, исполнивших главные роли, монтажа, звука и операторской работы. «Визуальное воздействие и умение вызвать эмоции высокого накала в зале также подтверждают высокое качество фильма-победителя», - заявил он.
«Поездка к матери» будет вновь показана 4 мая в Италии, в Турине на кинофестивале OIFF TURIN CINEFEST в знаменитом Torino presso il Cinema Classico di Piazza Vittorio Veneto.
Фильм режиссёра Михаила Косырева-Нестерова «Поездка к матери» был создан студиями «М»-Фильм" (Россия) и «АК Продюксьон» (Франция) при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Главные роли исполнили российский актёр Артём Алексеев и французская актриса, обладательница «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля Адель Экзаркопулос. Роль матери озвучила Маргарита Терехова.
По сюжету главный герой фильма Максим приезжает из России навестить свою мать, давно живущую в Провансе во Франции. Трагические три дня переворачивают жизнь Максима и его сводной сестры - француженки Марии-Луизы. Это горький фильм о силе слов и последствиях несдержанных эмоций.
«Поездка к матери» — участник и неоднократный призёр более чем пятидесяти российских и зарубежных киносмотров, в том числе в Индии, Сингапуре, США, Нидерландах, Китае, Франции, Испании, Канаде, Израиле, Швеции, Великобритании, ЮАР, Италии, Исландии и Гватемале. В арсенале фильма несколько Гран-при международных кинофестивалей. За последние два года наград удостоены практически все основные создатели фильма.