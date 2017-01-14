Фильм "Рай" Кончаловского получил приз Гильдии киноведов и кинокритиков "Белый слон"
14.01.2017, 23:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 13 января в московском Доме кино состоялось вручение премии Гильдии кинокритиков и киноведов "Белый слон". Лучшим российским фильмом 2016 года была признана Андрея Кончаловского "Рай", ранее выдвинутая от России на премию "Оскар".
"Я не знаю, почему все так возбуждены по поводу "Оскара", это не самый главный приз на свете, но маркетинг есть маркетинг", — заявил Кончаловский, получая призы за лучший фильм и как лучший режиссер. По словам Кончаловского, «Белый слон» для него самый дорогой приз, «приз от родной русской критики».
Лучшей актрисой Гильдия назвала Наталью Павленкову за роль в фильме "Зоология"., лучшим актером - Тимофей Трибунцев за работу в ленте "Монах и бес". "Белых слонов" за роли второго плана получили Светлана Брагарник ("Ученик") и Борис Каморзин ("Монах и бес").
Премию за лучшую музыку получил Илья Демуцкий ("Ученик"). Документальной лентой года признан фильм о Борисе Немцове "Слишком свободный человек" Веры Кричевской.
Премию имени Мирона Черненко – многолетнего руководителя Гильдии киноведов и кинокритиков – вручили Карену Геворкяну за фильм «Вся наша надежда». Молодые критики свой «Голос» отдали «Ученику» Кирилла Серебренникова.
"Я не знаю, почему все так возбуждены по поводу "Оскара", это не самый главный приз на свете, но маркетинг есть маркетинг", — заявил Кончаловский, получая призы за лучший фильм и как лучший режиссер. По словам Кончаловского, «Белый слон» для него самый дорогой приз, «приз от родной русской критики».
Лучшей актрисой Гильдия назвала Наталью Павленкову за роль в фильме "Зоология"., лучшим актером - Тимофей Трибунцев за работу в ленте "Монах и бес". "Белых слонов" за роли второго плана получили Светлана Брагарник ("Ученик") и Борис Каморзин ("Монах и бес").
Премию за лучшую музыку получил Илья Демуцкий ("Ученик"). Документальной лентой года признан фильм о Борисе Немцове "Слишком свободный человек" Веры Кричевской.
Премию имени Мирона Черненко – многолетнего руководителя Гильдии киноведов и кинокритиков – вручили Карену Геворкяну за фильм «Вся наша надежда». Молодые критики свой «Голос» отдали «Ученику» Кирилла Серебренникова.