ОРЕАНДА-НОВОСТИ Государственная Дума рассмотрела и приняла 19 июля 2017 года во втором чтении, а 20 июля также в третьем чтении Федеральный закон «О внесении изменения в статью 51Федерального закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» (в части освобождения от получения прокатного удостоверения фильмов, перешедших в общественное достояние), внесённый Правительством Российской Федерации (законопроект№ 110769-7).



С докладами по законопроекту выступила заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по культуре Казакова Ольга Михайловна.



До настоящего момента согласно части 1 статьи 51 Федерального закона от 22 августа 1996 года № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» осуществление на территории Российской Федерации проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения, устанавливающего, в частности, способ использования фильма, не допускается, за исключением показа по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению фильма, созданного для такого показа, и показа на проводимом на территории Российской Федерации международном кинофестивале фильма, ввезенного из-за рубежа для данного показа.



С учётом внесенных депутатом Государственной Думы О.М.Казаковой поправок к законопроекту ко второму чтению, статья 51Федерального закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»дополняется положением, допускающим осуществление некоммерческого показа музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры,клубами,парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами, научными организациями или образовательными организациями перешедших в общественное достояние фильмов, созданных на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы Российской Федерации без прокатного удостоверения.



Комитет по культуре считает, что отказ от процедуры получения прокатного удостоверения на фильмы, перешедшие в общественное достояния, будет способствовать более широкой их доступности для граждан в учреждениях культуры, а также более активному использованию данных фильмов в научно-просветительских, образовательных и информационных целях.