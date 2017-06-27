Фонд "Евримаж" поддержал два новых кинопроекта из России
27.06.2017, 17:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 19 по 23 июня 2017 года в Братиславе прошло очередное заседание совета фонда «Евримаж». По итогам встречи принято решение о поддержке 25 игровых, одного документального и одного анимационного фильма на общую сумму более семи миллионов евро. В числе проектов, получивших поддержку фонда, – полнометражная игровая картина «Человек, который удивил всех» режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова (совместное производство России, Эстонии и Франции при финансовой поддержке Минкультуры России), а также проект фильма «Юморист» режиссера Михаила Идова – совместное производство России и Латвии. С российской стороны проекты реализуются кинокомпаниями «Пан-Атлантик» (продюсер Екатерина Филиппова) и «Метрафильмс» (продюсер Артём Васильев).
«Фонд рассмотрел 60 проектов из большинства европейских стран, а также первые проекты с участием Канады, ставшей членом «Евримаж» в этом году, - рассказывает национальный представитель России в совете «Евримаж» Леонид Демченко. - Фильм «Человек, который удивил всех» был единогласно поддержан членами фонда, которых впечатлил этот смелый проект, посвященный вопросам толерантности, объединяющий мифы и реальность весьма оригинальным образом. Фонд также поддержал проект фильма «Юморист», сюжет которого проливает свет на особенности юмора и жизнь юмористов при тоталитарном советском режиме. При этом проект обладает всеми характеристиками универсальной психологической драмы, и будет безусловно интересен зрителям, предпочитающим фильмы об этом периоде нашей истории. Российские проекты рассматривались в условиях серьёзной конкуренции, поскольку в числе прочих заявок были новые фильмы Корнелиу Порумбойю, Маттео Гарроне, Раду Жуде и других известных режиссёров».
«Фонд рассмотрел 60 проектов из большинства европейских стран, а также первые проекты с участием Канады, ставшей членом «Евримаж» в этом году, - рассказывает национальный представитель России в совете «Евримаж» Леонид Демченко. - Фильм «Человек, который удивил всех» был единогласно поддержан членами фонда, которых впечатлил этот смелый проект, посвященный вопросам толерантности, объединяющий мифы и реальность весьма оригинальным образом. Фонд также поддержал проект фильма «Юморист», сюжет которого проливает свет на особенности юмора и жизнь юмористов при тоталитарном советском режиме. При этом проект обладает всеми характеристиками универсальной психологической драмы, и будет безусловно интересен зрителям, предпочитающим фильмы об этом периоде нашей истории. Российские проекты рассматривались в условиях серьёзной конкуренции, поскольку в числе прочих заявок были новые фильмы Корнелиу Порумбойю, Маттео Гарроне, Раду Жуде и других известных режиссёров».