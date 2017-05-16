Фотографии птиц и зверей Арктики покажут в Дарвиновском музее
16.05.2017, 10:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Государственном Дарвиновском музее 16 мая откроется фотовыставка участников проекта «Полярная экспедиция "Картеш"». На ней представят 40 работ профессиональных фотографов, совершивших многомесячное путешествие в акваториях Белого, Баренцева и Карского морей. Общая протяженность морского рейса составила свыше восьми тысяч миль.
В экспозиции представлены редкие кадры, на которых изображены птицы и звери Арктики. Путешественники запечатлели многие виды растений и животных, занесенных в Красную книгу России.
Работа фотографов не ограничивалась художественной фотосъёмкой. Участники проекта организовывали фотовыставки для жителей труднодоступных населённых пунктов по маршруту следования судна.
Выставка будет работать до 6 августа.
В экспозиции представлены редкие кадры, на которых изображены птицы и звери Арктики. Путешественники запечатлели многие виды растений и животных, занесенных в Красную книгу России.
Работа фотографов не ограничивалась художественной фотосъёмкой. Участники проекта организовывали фотовыставки для жителей труднодоступных населённых пунктов по маршруту следования судна.
Выставка будет работать до 6 августа.