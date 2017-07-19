Фотоконкурс, посвящённый фестивалю "Русские сезоны", стартовал в Японии
19.07.2017, 15:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По условиям фотоконкурса, японские зрители будут делиться своими впечатлениями о проекте Минкультуры России «Русские Сезоны», публикуя фотографии с мероприятий на своих страницах в социальных сетях - Twitter, Instagram или Facebook. Победители получат автографы Николая Цискаридзе с подписью: «С любовью, Николай Цискаридзе и «Русские Сезоны».
Фотоконкурс в социальных сетях, посвящённый фестивалю, организован партнёром проекта - информационным агентством и радио Sputnik. Его итоги будут подведены 31 августа.
Проект Минкультуры России «Русские сезоны» будет проходить в Японии в течение всего года. В рамках фестиваля в стране восходящего Солнца с гастролями выступают прославленные российские коллективы, в том числе труппа Государственного академического Большого театра России. Программа Сезонов включает свыше 250 мероприятий.
В июле и августе любителей русской культуры в Японии ждёт мастер-класс всемирно известного артиста балета Николая Цискаридзе, концерт выдающегося скрипача Никиты Борисоглебского с оркестром NHK, гастроли Московского цирка Никулина с новой программой и другие мероприятия.
Фотоконкурс в социальных сетях, посвящённый фестивалю, организован партнёром проекта - информационным агентством и радио Sputnik. Его итоги будут подведены 31 августа.
Проект Минкультуры России «Русские сезоны» будет проходить в Японии в течение всего года. В рамках фестиваля в стране восходящего Солнца с гастролями выступают прославленные российские коллективы, в том числе труппа Государственного академического Большого театра России. Программа Сезонов включает свыше 250 мероприятий.
В июле и августе любителей русской культуры в Японии ждёт мастер-класс всемирно известного артиста балета Николая Цискаридзе, концерт выдающегося скрипача Никиты Борисоглебского с оркестром NHK, гастроли Московского цирка Никулина с новой программой и другие мероприятия.
Источник: Министерство культуры