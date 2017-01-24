Фотовыставка "Гималаи. Тибет" стартовала в Саратове
24.01.2017, 11:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Выставка художественных фотографий «Гималаи. Тибет» открылась в Радищевском музее в Саратове. Это уникальный научно-творческий проект, созданный сотрудниками Международной общественной организации «Центр духовной культуры» (Самара) во главе с её президентом – Юрием Егоровичем Родичевым, бессменным руководителем более двадцати экспедиций в Центральные Гималаи, главным оператором, а также автором большинства фоторабот.
В экспозиции представлено 304 фотографии, сделанных во время высокогорных экспедиций по Гималаям и Тибетскому нагорью за двенадцать лет. Задача экспозиции – дать посетителям наиболее полное представление об уникальном регионе планеты. На снимках - пейзажи горных массивов, панорамы городов Катманду и Лхаса, улочки отдалённых селений. Фото жителей Тибета, Непала, королевства Ло, сделанные в моменты труда и отдыха, дают зрителю представление о жизни высокогорных народов, обычаях и традициях, культуре. Несомненным украшением выставки являются снимки, на которых запечатлены пещеры отшельников вдоль отдалённых горных троп, древние монастыри и улицы города Ло Монтанг – столицы королевства Ло.
Фотовыставка «Гималаи. Тибет» показывает всё ещё малоизученный регион, вмещающий в себя горную систему Гималаев, входящие в неё высочайшие на планете вершины, горные массивы и хребты, находящиеся в постоянном движении ледники, а также не сравнимое ни с чем по протяжённости, малодоступности, сложности ландшафтной архитектоники и величию Тибетское нагорье.
В экспозиции представлено 304 фотографии, сделанных во время высокогорных экспедиций по Гималаям и Тибетскому нагорью за двенадцать лет. Задача экспозиции – дать посетителям наиболее полное представление об уникальном регионе планеты. На снимках - пейзажи горных массивов, панорамы городов Катманду и Лхаса, улочки отдалённых селений. Фото жителей Тибета, Непала, королевства Ло, сделанные в моменты труда и отдыха, дают зрителю представление о жизни высокогорных народов, обычаях и традициях, культуре. Несомненным украшением выставки являются снимки, на которых запечатлены пещеры отшельников вдоль отдалённых горных троп, древние монастыри и улицы города Ло Монтанг – столицы королевства Ло.
Фотовыставка «Гималаи. Тибет» показывает всё ещё малоизученный регион, вмещающий в себя горную систему Гималаев, входящие в неё высочайшие на планете вершины, горные массивы и хребты, находящиеся в постоянном движении ледники, а также не сравнимое ни с чем по протяжённости, малодоступности, сложности ландшафтной архитектоники и величию Тибетское нагорье.