Фотовыставка "Лев Толстой - искатель истины" открылась в Словении
18.01.2017, 11:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках фестиваля «Лев Толстой - искатель истины» с 11 января по 24 марта 2017 г. в Конгрессном и концертном центре «Цанкарьев дом» в Любляне (Словения) проходит документальная фотовыставка о великом русском писателе.
Фотовыставка «Лев Толстой - искатель истины» организована при участии Российского центра науки и культуры в Любляне, фотодокументальные материалы предоставлены Государственным мемориальным и природным заповедником «Музей-усадьба Л. Н.Толстого «Ясная Поляна» (Тульская обл.) и Государственным музеем Л. Н.Толстого (Москва).
Графический дизайн выставки выполнила Ясна Андрич, а технический менеджер экспозиции Марьян Руперт дополнил её информацией о произведениях Толстого, изданных на словенском языке.
Фотовыставка «Лев Толстой - искатель истины» организована при участии Российского центра науки и культуры в Любляне, фотодокументальные материалы предоставлены Государственным мемориальным и природным заповедником «Музей-усадьба Л. Н.Толстого «Ясная Поляна» (Тульская обл.) и Государственным музеем Л. Н.Толстого (Москва).
Графический дизайн выставки выполнила Ясна Андрич, а технический менеджер экспозиции Марьян Руперт дополнил её информацией о произведениях Толстого, изданных на словенском языке.