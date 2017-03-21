ОРЕАНДА-НОВОСТИ Во Власьевской башне Псковского кремля открылась выставка Полистовского государственного природного заповедника «Времена года».



Выставка проходит в рамках "Года особо охраняемых природных территорий и экологии", объявленного в России. Экспозиция знакомит посетителей с чарующей красотой природы, не пострадавшей от деятельности человека. Живописные болота и озёра, нежные краски весны, богатая палитра лета, золото осени и строгость зимы – все сезоны года предстанут перед гостями фотовыставки.



Государственный природный заповедник «Полистовский» (Псковская обл.) является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения. Целью создания заповедника явилось сохранение в естественном состоянии и изучение природных комплексов Полистово-Ловатской болотной системы, в пределах которой он расположен.



В Полистовском заповеднике обитает 205 видов птиц, 31 вид млекопитающих, 3 вида рептилий, 2 вида рыб и 2 вида амфибий. В болотах произрастает 449 видов растений, 56 видов мхов и 46 видов лишайников.