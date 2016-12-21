Фотовыставка "Рукописное наследие Балкан – перекрёсток цивилизаций" представлена в рамках открытия Центра славянских культур в Москве
21.12.2016, 12:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20 декабря 2016 года в Мраморном зале Библиотеки иностранной литературы (Москва) начала работу фотовыставка «Рукописное наследие Балкан – перекрёсток цивилизаций. Общее наследие». Выставка подготовлена совместными усилиями Болгарского культурного института и Библиотеки иностранной литературы и приурочена к открытию Центра славянских культур в стенах Библиотеки.
Автор фоторабот – известный болгарский фотохудожник Иво Хаджимишев. Фотографии, экспонируемые на выставке, представляют редкие исторические документы, старинные рукописи, иконы, фрагменты фресковой росписи, храмы и монастыри.
Автор фоторабот – известный болгарский фотохудожник Иво Хаджимишев. Фотографии, экспонируемые на выставке, представляют редкие исторические документы, старинные рукописи, иконы, фрагменты фресковой росписи, храмы и монастыри.