Фотовыставка финалистов конкурса "Самая красивая страна" открывается в центре Москвы
25.01.2017, 11:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 25 января 2017 года открывается фотовыставка Русского географического общества «Самая красивая страна». Выставочные стенды установлены на известных столичных бульварах прямо под открытым небом. Московские улицы украсят работы победителей и финалистов второго фотоконкурса Русского географического общества.
На Арбате появятся фотографии финалистов номинаций «Самая красивая страна. Пейзаж», «Народы России», «Животные», «Юный фотограф».
На Чистопрудном бульваре разместятся работы номинаций «Заповедная Россия», «Макромир», «Чёрно-белая природа».
На Гоголевском бульваре можно будет увидеть снимки из серии «Птицы», «Мир в наших руках», «Индустриальный пейзаж».
А на Никитском бульваре – полюбоваться лучшими фотографиями рубрик «Ускользающее наследие» и «Подводный мир».
Выставка будет работать до 25 февраля 2017 года.
На Арбате появятся фотографии финалистов номинаций «Самая красивая страна. Пейзаж», «Народы России», «Животные», «Юный фотограф».
На Чистопрудном бульваре разместятся работы номинаций «Заповедная Россия», «Макромир», «Чёрно-белая природа».
На Гоголевском бульваре можно будет увидеть снимки из серии «Птицы», «Мир в наших руках», «Индустриальный пейзаж».
А на Никитском бульваре – полюбоваться лучшими фотографиями рубрик «Ускользающее наследие» и «Подводный мир».
Выставка будет работать до 25 февраля 2017 года.