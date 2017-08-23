ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Москве, в библиотеке № 234 23 августа открылась фотовыставка «Юбилеи Москвы. Век XX». Посетители увидят фотографии из фондов Центрального государственного архива города Москвы, посвященные празднованию 800- и 850-летия столицы. В экспозиции представлены работы известных советских фотокорреспондентов Эмманиула Евзерихина, Бориса Игнатовича, Наума Грановского и Бориса Ярославцева.



Подготовка к 800-летию столицы в 1947 году пришлась на трудное послевоенное время, однако решение о проведении праздника вызвало большой патриотический подъем. Москву украсили огромные плакаты, яркие знамена и цветы. Башни Кремля, столичные мосты и набережные оформили гирляндами лампочек, а общественные здания подсвечивались лучами прожекторов.



В программу празднования вошли митинг на Советской площади (сейчас — Тверская), закладка памятника Юрию Долгорукому и нескольких высотных зданий. На стадионе «Динамо» устроили большое спортивное представление, на Москве-реке — водный праздник. По всему городу проходили гулянья, на сценических площадках проводили концерты, в парках и скверах — танцы, вечером над столицей прогремел праздничный салют.



Еще один юбилей прошел спустя полвека — 7 сентября 1997 года. Одним из главных событий в период подготовки к общенародному празднику стала закладка фундамента и начало возведения храма Христа Спасителя. В день празднования 850-летнего юбилея Москвы, 7 сентября 1997 года, Патриарх Московский и всея Руси Алексий II освятил стены храма. К праздничной дате также приурочили работы по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери на Красной площади и возобновление деятельности древнейшей обители столицы — Свято-Данилова монастыря.



Реставрационные работы были выполнены также в Государственном историческом музее и Государственной Третьяковской галерее. Проведено благоустройство Александровского сада, музеев-усадеб и парков столицы. Празднование 850-летия Москвы началось 5 сентября 1997 года с театрализованного пролога на Соборной площади Кремля. Затем яркие шествия прошли по Красной площади, Тверской улице, Новому Арбату.



Выставка продлится до 10 сентября.