ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В библиотеке-читальне имени А.С. Пушкина открылась выставка работ кинооператора, заведующего кафедрой операторского мастерства ГИТР фотохудожника Вячеслава Сачкова. Выставка приурочена к празднованию 870-летия Москвы.

Экспозиция раскроет взгляд автора на красоту улиц и зданий столицы, познакомит с достопримечательностями и людьми, живущими в главном городе страны.

Вячеслав Сачков работал на «Мосфильме», Центральной киностудии имени Горького, «Ленфильме», Свердловской киностудии, «Казахфильме», студии «Остров», ВВС и National Geographic.