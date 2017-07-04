ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Воссозданную российскими исследователями копию легендарной колонны царицы Зенобии из Северной Пальмиры покажут в Екатерининском парке Государственного музея-заповедника «Царское Село» с 9 по 23 июля. Оригинал был разрушен одним из первых в ходе атаки боевиков на древний памятник.

Выбор объекта для воссоздания не случаен: время правления царицы Зенобии справедливо считается высшей точкой расцвета Пальмирской державы, оказавшей бесспорное влияние на культуру европейской цивилизации. Имя царицы Зенобии стало символом всего самого прекрасного, что создала античность на землях Ближнего Востока.

По мнению руководителя проекта и куратора выставки, заместителя директора Института истории материальной культуры (ИИМК РАН) Натальи Соловьевой, воссозданная на базе 3D модели копия Колонны Зенобии служит символом не только наивысшего расцвета древней Пальмиры, но и её будущего возрождения. Историческая высота колонны – 10 метров; масштаб модели, вылепленной из полимеров для экспозиции, – 1:2.



Команда исследователей из Северной Пальмиры под руководством Натальи Соловьевой в сентябре 2016 года предприняла экспедицию в сирийскую Пальмиру, чтобы зафиксировать масштаб разрушений, создать 3Dмодель всего архитектурно-ландшафтного комплекса, всех деталей рельефа и каменной кладки, чтобы в будущем любой международный специалист смог принять участие в работах по реставрации.