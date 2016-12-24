ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова представила в московском метро фрагменты спектакля «Воскресение». Импровизированная сцена с декорациями открылась в ночь с 23 на 24 декабря на платформе станции «Кропоткинская». В экспериментальной постановке, созданной по мотивам одноимённого романа Льва Толстого, актёры использовали только язык тела, мимики и жестов.

Режиссёрское видение творчества российского классика оценили свыше 100 зрителей. Попасть на ночной спектакль смогли пользователи социальных сетей, принявшие участие в розыгрыше пригласительных билетов.

«Уже не в первый раз московское метро становится площадкой для интереснейшего культурного события. Энергетика столь необычной интерпретации произведения Льва Толстого была лишь усилена не характерным для театральных постановок окружением»,отметил начальник столичного метрополитена Дмитрий Пегов.

Премьера спектакля «Воскресение» назначена на 11 января 2017 года в Московском международном доме музыки. Над постановкой работали режиссёр-хореограф Сергей Землянский, художник Максим Обрезков, композитор Павел Акимкин и другие.

Показ спектакля в столичной подземке прошёл в рамках акции «Театральная ночь». Она стала очередным мероприятием культурно-образовательного проекта «Ночь в метро». В ноябре 2015 года на «Новослободской» москвичи посетили «Ночь йоги в метро», в январе 2016 года на «Менделеевской» состоялась шоу-лекция, посвящённая изобретателю Николе Тесле. В конце мая на «Сретенском бульваре» российские иллюзионисты показывали свои лучшие фокусы, а в октябре на «Славянском бульваре» прошла «Ночь социальной рекламы».

Также в метро развернулись масштабные музыкальные шоу: на «Кропоткинской» прозвучала опера итальянского композитора Пьетро Масканьи «Сельская честь», а на «Парке культуры» исполнили «Мессу» Игоря Стравинского.