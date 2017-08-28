ОРЕАНДА-НОВОСТИ Телеканал «Россия — Культура» открыл юбилейный, 20-й телевизионный сезон гала-концертом. Он прошёл 27 августа на площадке «Зелёный театр ВДНХ. Сцена на воде».



Перед публикой выступили музыканты Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под управлением народного артиста СССР Владимира Федосеева и лауреаты Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик», который в этом году проводится в 18-й раз.



«Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского играл на крупнейших концертных площадках мира с известнейшими солистами. Но выступления в России с юными талантами, только начинающими свой творческий путь, для нас даже более ценны. Мы становимся свидетелями формирования нового поколения музыкантов, которым предстоит в будущем продолжать великие исполнительские традиции. И выступление в Москве с лауреатами конкурса “Щелкунчик” на открытии юбилейного сезона телеканала “Культура” дарит и публике, и нам, исполнителям, удивительно светлые эмоции», — поделился впечатлениями Владимир Федосеев.



Конкурс «Щелкунчик» — один из значимых проектов телеканала. Благодаря ему многие талантливые музыканты получили путёвку в жизнь, и теперь в нем участвуют их ученики. Он позволяет молодым исполнителям заявить о себе, получить поддержку музыкальных академий, фондов, агентств и звукозаписывающих компаний.



«Нам очень приятно, что свой юбилейный телевизионный сезон главный проводник искусства на наших экранах — канал “Культура” — открыл именно на новой площадке ВДНХ. Этим летом сцена на воде стала одним из самых главных культурных центров притяжения столицы. Почти за два месяца здесь выступали многие талантливые артисты. В этот раз прошёл концерт Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского и молодых музыкантов — лауреатов международного конкурса “Щелкунчик”. Уверена, что это выступление принесет удачу юным талантам — новым именам в мире большого музыкального искусства», — подчеркнул заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.



Гости услышали 14-летнего пианиста из США Максима Ландо, 9-летнюю саксофонистку Софью Тюрину из маленького городка Балаково в Саратовской области, 11-летнюю скрипачку из Испании Софи Лейфер, гобоиста Тимофея Яхнова из Санкт-Петербурга, перкуссионистов Антона Кобозева и Артура Журнакова, скрипача Матвея Блюмина и Ростислава Шараевского, который в 2000 году получил Гран-при первого конкурса «Щелкунчик».



Прозвучали также фрагменты классических сочинений, аранжировки джазовых хитов и мировые премьеры новых произведений. 14-летний москвич Андрей Рязанцев презентовал концерт для кларнета с оркестром, который был написан специально для него. Необычным музыкальным подарком порадовал слушателей член жюри трубач-виртуоз Вадим Эйленкриг, который вышел на сцену с молодым коллегой.



В качестве ведущей этого грандиозного праздника выступила Ирина Никитина, пианистка, продюсер, член попечительского совета конкурса «Щелкунчик».