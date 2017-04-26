Глава Минкультуры России выступил с докладом на совещании Президента РФ с членами Правительства
26.04.2017, 19:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл совещание с членами Правительства, посвящённое импортозамещению в промышленности и в сельском хозяйстве. В рамках мероприятия глава Минкультуры России Владимир Мединский доложил о реализации программы строительства в сёлах домов культуры.
Министр культуры рассказал о проектах типовых домов культуры для небольших населённых пунктов, где предлагается переоборудовать советские дома культуры в культурные центры, рассчитанные на широкий круг интересов.
"Мы постарались системно подойти к этой проблеме. Провели мониторинг, посмотрели, в каком это всё состоянии, и что в этих ДК в основном происходит. Система работы старых сельских ДК была простой: большой зал для проведения партсобраний и редких концертов и небольшие кабинеты методистов, кружки, народное творчество", – сказал Владимир Мединский.
По словам министра, был изучен опыт передовых регионов, которые не жалели на это средств, в том числе республики Башкирия, Белгорода и Калуги. Владимир Мединский отметил, что до последнего времени финансирование домов культуры осуществлялось из бюджетов муниципалитетов.
"В Минкультуры России было разработано несколько типовых проектов, которые были внесены в реестр. Нам показалось очень важным, чтобы ДК в большом селе представлял из себя место, где можно культурно провести время всей семьёй", – рассказал глава Минкультуры.
В типовых ДК предусмотрены библиотеки, хореографические студии и гимнастические залы, в некоторых из них будут фельдшерские пункты с отдельным входом. Владимир Мединский также отметил, что программа строительства домов культуры в сёлах хорошо сочетается с программой строительства многофункциональных культурных центров в малых городах с населением до 100 тысяч человек.
"Эти задачи напрямую связаны с программой оборудования кинотеатров, - мы по отдельной линии покупаем современное оборудование для районных кинотеатров. На конец этого года мы планируем открыть 437 кинотеатров в малых городах, и постепенно довести их количество до тысячи, в идеале вернув кино в каждый районный центр", - сказал Министр культуры Российской Федерации.
Министр культуры рассказал о проектах типовых домов культуры для небольших населённых пунктов, где предлагается переоборудовать советские дома культуры в культурные центры, рассчитанные на широкий круг интересов.
"Мы постарались системно подойти к этой проблеме. Провели мониторинг, посмотрели, в каком это всё состоянии, и что в этих ДК в основном происходит. Система работы старых сельских ДК была простой: большой зал для проведения партсобраний и редких концертов и небольшие кабинеты методистов, кружки, народное творчество", – сказал Владимир Мединский.
По словам министра, был изучен опыт передовых регионов, которые не жалели на это средств, в том числе республики Башкирия, Белгорода и Калуги. Владимир Мединский отметил, что до последнего времени финансирование домов культуры осуществлялось из бюджетов муниципалитетов.
"В Минкультуры России было разработано несколько типовых проектов, которые были внесены в реестр. Нам показалось очень важным, чтобы ДК в большом селе представлял из себя место, где можно культурно провести время всей семьёй", – рассказал глава Минкультуры.
В типовых ДК предусмотрены библиотеки, хореографические студии и гимнастические залы, в некоторых из них будут фельдшерские пункты с отдельным входом. Владимир Мединский также отметил, что программа строительства домов культуры в сёлах хорошо сочетается с программой строительства многофункциональных культурных центров в малых городах с населением до 100 тысяч человек.
"Эти задачи напрямую связаны с программой оборудования кинотеатров, - мы по отдельной линии покупаем современное оборудование для районных кинотеатров. На конец этого года мы планируем открыть 437 кинотеатров в малых городах, и постепенно довести их количество до тысячи, в идеале вернув кино в каждый районный центр", - сказал Министр культуры Российской Федерации.