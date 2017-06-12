ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 12 июня, в День России, в Кремле прошла церемония вручения Государственных премий 2016 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности. Высокие награды лауреатам вручил Президент России Владимир Путин.

Среди награждённых - композитор Эдуард Артемьев, балетмейстер Юрий Григорович и генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В начале своего выступления Президент поздравил лауреатов с Днем России. "Сегодня по традиции проходит торжественная церемония вручения знаков лауреатов Госпремии. Это всегда особое и впечатляющее событие, потому что высокую оценку получают неординарные, замечательные, поистине выдающиеся люди. Их блестящие достижения принесли огромную пользу Отечеству, заслужили общественное признание", - сказал Путин.

Свои поздравления лауреатам Государственных премий адресовал Министр культуры РФ Владимир Мединский: "Все награждённые сегодня высокими наградами - по-настоящему выдающиеся личности в отечественном искусстве. Без вас сложно его представить. Созданные вами музыкальные произведения, балетные постановки и музейные экспозиции - настоящий золотой фонд российской культуры, то, с чем её ассоциируют в нашей стране и за её рубежами. От всей души поздравляю вас с присуждением Государственных премий и с Днём России!".