Рустам Минниханов подчеркнул, что акцию поддерживают многие жители республики, у каждой семьи есть родственники, участвовавшие в Великой Отечественной войне.

«Люди должны идти осознанно, без принуждения. Участие в акции не должно вызывать какую-то негативную реакцию, – отметил Президент РТ. – Это должно быть от души. Я уверен, люди сами захотят выйти. Потому что война коснулась каждую семью, многие потеряли своих близких».