Гонконгский оркестр китайских народных инструментов выступит в Яани Кирик
13.01.2017, 17:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 16 февраля концертный зал Яани Кирик отметит свой день рождения выступлением одного из самых знаменитых коллективов Китая – Гонконгского оркестра китайских народных инструментов, который вошёл в Кингу рекордов Гиннесса. В этот вечер под сводами Яановой церкви будут звучать китайские народные песни, традиционные сочинения и крупномасштабные произведения современных авторов.
Вы услышите пьесу «Великая победа», передающую ликование городских жителей при виде возвращения победивших в сражении воинов: звучание оркестра в ней имитирует различные характеры и вокальные стили человеческих голосов. Древнее произведение «Когда восходит луна» сравнивают с яркой луной в ветреную ночь, когда в павильоне на берегу реки импровизировали в стихосложении. Произведение «Jing‧Qi‧Shen» берёт начало в бесконечной повторяемости жизненных проявлений и многообразии облика вселенной, ссылаясь на ци (chi), понятию жизненной силы в традиционной китайской культуре.
Гонконгский китайский оркестр в этом году отметил своё сороколетие. Сейчас он является единственным в Гонконге полным профессиональным китайским оркестром, пропагандирующим китайскую музыку. Поэтому репертуар коллектива включает как традиционную китайскую музыку, так и полномасштабные современные китайские произведения. Кроме того, оркестр заказывает новые сочинения различных жанров и стилей, благодаря чему сейчас в его активе собрано более 1700 оригинальных композиций и аранжировок, многие из которых получили награды, как в Гонконге, так и за рубежом.
В настоящее время в оркестре играют 85 музыкантов, составляющих четыре группы: смычковые струнные, щипковые струнные, духовые и ударные инструменты. В оркестре используются как традиционные, так и усовершенствованные китайские народные инструменты: эрху (китайский аналог скрипки), чжэны, напоминающие цитру или каннель.
Художественный руководитель и главный дирижёр оркестра Ян Хуэйчан дирижировал всеми ведущими оркестрами Китая, а также многими оркестрами на Западе. Он также является художественным руководителем Национального Тайваньского симфонического оркестра.
Луо Цзин, ведущая группы чжэн в оркестре, получила в Китае большое признание как солистка чжэн, выступала с сольными концертами на чжэн в десятках стран, в то числе в Карнеги-холл в Нью-Йорке.
Деятельность коллектива очень насыщенна: фестивали, записи, международные конкурсы и конференции, проекты в сфере образования и проекты социального характера. Давший великое множество выездных концертов оркестр выступал в золотом зале Венской филармонии, в центре искусств имени А.Линкольна в Нью-Йорке, в Bridgewater Hall в Манчестере, в Bozar в Брюсселе, в Komische Oper в Берлине.
Оркестр установил новый рекорд книги Гиннесса, когда около тысячи музыкантов играли на эрху во время массового представления «Музыка тысячи струн». Официальная запись отметила это событие как самое большое количество людей, одновременно играющих на эрху (2001).
Оркестр провёл Открытие Гонконгского фестиваля барабанной музыки в беспрецедентном масштабе в пределах Гонконга, когда три тысячи граждан Гонконга исполняли пьесу для барабана «Земля должна вращаться». Это событие было отмечено Книгой рекордов Гиннесса и послужило поднятию духа народа Гонконга после вспышки атипичной пневмонии (2003).
Более 500 музыкантов, играющих на дицзи, присоединились к HKCO в массовом исполнении на Церемонии открытия Гонконгского фестиваля Дицзи и Сяо 2005 - ещё один мировой рекорд, зафиксировавший самое большое количество людей, одновременно играющих на дицзи (2005).
Дискография оркестра весьма обширна, она включает живую запись на концертах, студийные записи и т.п. на компакт-дисках в форматах CD, VCD и DVD. Кроме того, он выпустил первый в мире диск в формате SACD – запись концертного выступления Китайского оркестра в 2003 году. Оркестр исполнял музыку к фильмам, известным во всем мире: «Воины небес и земли» и «Суета вокруг Кунг Фу». Кроме того, Гонконгский китайский оркестр публикует книги о китайской музыке, среди которых «Удовольствие от китайской оркестровой музыки» и «Руководство для тех, кто хочет понять китайскую оркестровую музыку». Оркестр удостоен многочисленных наград и званий.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
16 февраля 2017 года
Начало в 19 часов
КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ
КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА ЯАНИ КИРИК
ГОКОНГСКИЙ ОРКЕСТР
КИТАЙСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Художественный руководитель и главный дирижер
Ян Хуэйчан
Солистка - Луо Цзин (чжэн)
Вы услышите пьесу «Великая победа», передающую ликование городских жителей при виде возвращения победивших в сражении воинов: звучание оркестра в ней имитирует различные характеры и вокальные стили человеческих голосов. Древнее произведение «Когда восходит луна» сравнивают с яркой луной в ветреную ночь, когда в павильоне на берегу реки импровизировали в стихосложении. Произведение «Jing‧Qi‧Shen» берёт начало в бесконечной повторяемости жизненных проявлений и многообразии облика вселенной, ссылаясь на ци (chi), понятию жизненной силы в традиционной китайской культуре.
Гонконгский китайский оркестр в этом году отметил своё сороколетие. Сейчас он является единственным в Гонконге полным профессиональным китайским оркестром, пропагандирующим китайскую музыку. Поэтому репертуар коллектива включает как традиционную китайскую музыку, так и полномасштабные современные китайские произведения. Кроме того, оркестр заказывает новые сочинения различных жанров и стилей, благодаря чему сейчас в его активе собрано более 1700 оригинальных композиций и аранжировок, многие из которых получили награды, как в Гонконге, так и за рубежом.
В настоящее время в оркестре играют 85 музыкантов, составляющих четыре группы: смычковые струнные, щипковые струнные, духовые и ударные инструменты. В оркестре используются как традиционные, так и усовершенствованные китайские народные инструменты: эрху (китайский аналог скрипки), чжэны, напоминающие цитру или каннель.
Художественный руководитель и главный дирижёр оркестра Ян Хуэйчан дирижировал всеми ведущими оркестрами Китая, а также многими оркестрами на Западе. Он также является художественным руководителем Национального Тайваньского симфонического оркестра.
Луо Цзин, ведущая группы чжэн в оркестре, получила в Китае большое признание как солистка чжэн, выступала с сольными концертами на чжэн в десятках стран, в то числе в Карнеги-холл в Нью-Йорке.
Деятельность коллектива очень насыщенна: фестивали, записи, международные конкурсы и конференции, проекты в сфере образования и проекты социального характера. Давший великое множество выездных концертов оркестр выступал в золотом зале Венской филармонии, в центре искусств имени А.Линкольна в Нью-Йорке, в Bridgewater Hall в Манчестере, в Bozar в Брюсселе, в Komische Oper в Берлине.
Оркестр установил новый рекорд книги Гиннесса, когда около тысячи музыкантов играли на эрху во время массового представления «Музыка тысячи струн». Официальная запись отметила это событие как самое большое количество людей, одновременно играющих на эрху (2001).
Оркестр провёл Открытие Гонконгского фестиваля барабанной музыки в беспрецедентном масштабе в пределах Гонконга, когда три тысячи граждан Гонконга исполняли пьесу для барабана «Земля должна вращаться». Это событие было отмечено Книгой рекордов Гиннесса и послужило поднятию духа народа Гонконга после вспышки атипичной пневмонии (2003).
Более 500 музыкантов, играющих на дицзи, присоединились к HKCO в массовом исполнении на Церемонии открытия Гонконгского фестиваля Дицзи и Сяо 2005 - ещё один мировой рекорд, зафиксировавший самое большое количество людей, одновременно играющих на дицзи (2005).
Дискография оркестра весьма обширна, она включает живую запись на концертах, студийные записи и т.п. на компакт-дисках в форматах CD, VCD и DVD. Кроме того, он выпустил первый в мире диск в формате SACD – запись концертного выступления Китайского оркестра в 2003 году. Оркестр исполнял музыку к фильмам, известным во всем мире: «Воины небес и земли» и «Суета вокруг Кунг Фу». Кроме того, Гонконгский китайский оркестр публикует книги о китайской музыке, среди которых «Удовольствие от китайской оркестровой музыки» и «Руководство для тех, кто хочет понять китайскую оркестровую музыку». Оркестр удостоен многочисленных наград и званий.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
16 февраля 2017 года
Начало в 19 часов
КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ
КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА ЯАНИ КИРИК
ГОКОНГСКИЙ ОРКЕСТР
КИТАЙСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Художественный руководитель и главный дирижер
Ян Хуэйчан
Солистка - Луо Цзин (чжэн)