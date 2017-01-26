Гонконгский оркестр китайских национальных инструментов выступит в концертном зале Яани Кирик
26.01.2017, 17:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 16 февраля концертный зал Яани Кирик отметит свой день рождения выступлением одного из самых знаменитых коллективов Китая – Гонконгского оркестра китайских народных инструментов, который вошёл в Кингу рекордов Гиннесса. В этот вечер под сводами Яановой церкви будут звучать китайские народные песни, традиционные сочинения и крупномасштабные произведения современных авторов.
Вы услышите пьесу «Великая победа», передающую ликование городских жителей при виде возвращения победивших в сражении воинов: звучание оркестра в ней имитирует различные характеры и вокальные стили человеческих голосов. Древнее произведение «Когда восходит луна» сравнивают с яркой луной в ветреную ночь, когда в павильоне на берегу реки импровизировали в стихосложении. Произведение «Jing‧Qi‧Shen» берёт начало в бесконечной повторяемости жизненных проявлений и многообразии облика вселенной, ссылаясь на ци (chi), понятию жизненной силы в традиционной китайской культуре.
Гонконгский китайский оркестр в этом году отметил своё сороколетие. Сейчас он является единственным в Гонконге полным профессиональным китайским оркестром, пропагандирующим китайскую музыку. Поэтому репертуар коллектива включает как традиционную китайскую музыку, так и полномасштабные современные китайские произведения. Кроме того, оркестр заказывает новые сочинения различных жанров и стилей, благодаря чему сейчас в его активе собрано более 1700 оригинальных композиций и аранжировок, многие из которых получили награды, как в Гонконге, так и за рубежом.
В настоящее время в оркестре играют 85 музыкантов, составляющих четыре группы: смычковые струнные, щипковые струнные, духовые и ударные инструменты. В оркестре используются как традиционные, так и усовершенствованные китайские народные инструменты: эрху (китайский аналог скрипки), чжэны, напоминающие цитру или каннель.
Художественный руководитель и главный дирижёр оркестра Ян Хуэйчан дирижировал всеми ведущими оркестрами Китая, а также многими оркестрами на Западе. Он также является художественным руководителем Национального Тайваньского симфонического оркестра.
Луо Цзин, ведущая группы чжэн в оркестре, получила в Китае большое признание как солистка чжэн, выступала с сольными концертами на чжэн в десятках стран, в то числе в Карнеги-холл в Нью-Йорке.
Деятельность коллектива очень насыщенна: фестивали, записи, международные конкурсы и конференции, проекты в сфере образования и проекты социального характера. Давший великое множество выездных концертов оркестр выступал в золотом зале Венской филармонии, в центре искусств имени А.Линкольна в Нью-Йорке, в Bridgewater Hall в Манчестере, в Bozar в Брюсселе, в Komische Oper в Берлине.
Вы услышите пьесу «Великая победа», передающую ликование городских жителей при виде возвращения победивших в сражении воинов: звучание оркестра в ней имитирует различные характеры и вокальные стили человеческих голосов. Древнее произведение «Когда восходит луна» сравнивают с яркой луной в ветреную ночь, когда в павильоне на берегу реки импровизировали в стихосложении. Произведение «Jing‧Qi‧Shen» берёт начало в бесконечной повторяемости жизненных проявлений и многообразии облика вселенной, ссылаясь на ци (chi), понятию жизненной силы в традиционной китайской культуре.
Гонконгский китайский оркестр в этом году отметил своё сороколетие. Сейчас он является единственным в Гонконге полным профессиональным китайским оркестром, пропагандирующим китайскую музыку. Поэтому репертуар коллектива включает как традиционную китайскую музыку, так и полномасштабные современные китайские произведения. Кроме того, оркестр заказывает новые сочинения различных жанров и стилей, благодаря чему сейчас в его активе собрано более 1700 оригинальных композиций и аранжировок, многие из которых получили награды, как в Гонконге, так и за рубежом.
В настоящее время в оркестре играют 85 музыкантов, составляющих четыре группы: смычковые струнные, щипковые струнные, духовые и ударные инструменты. В оркестре используются как традиционные, так и усовершенствованные китайские народные инструменты: эрху (китайский аналог скрипки), чжэны, напоминающие цитру или каннель.
Художественный руководитель и главный дирижёр оркестра Ян Хуэйчан дирижировал всеми ведущими оркестрами Китая, а также многими оркестрами на Западе. Он также является художественным руководителем Национального Тайваньского симфонического оркестра.
Луо Цзин, ведущая группы чжэн в оркестре, получила в Китае большое признание как солистка чжэн, выступала с сольными концертами на чжэн в десятках стран, в то числе в Карнеги-холл в Нью-Йорке.
Деятельность коллектива очень насыщенна: фестивали, записи, международные конкурсы и конференции, проекты в сфере образования и проекты социального характера. Давший великое множество выездных концертов оркестр выступал в золотом зале Венской филармонии, в центре искусств имени А.Линкольна в Нью-Йорке, в Bridgewater Hall в Манчестере, в Bozar в Брюсселе, в Komische Oper в Берлине.