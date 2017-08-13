Обновлённый городской парк культуры открылся в Южноуральске
13.08.2017, 17:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Южноуральске Челябинской области 12 августа состоялось открытие городского парка культуры, реконструкция которого проходила в рамках партийного проекта «Единой России» «Парки малых городов».
Торжественное мероприятие было приурочено к празднованию Дня города: Южноуральск отметил 54-летнюю годовщину со дня основания.
«Городской парк культуры и отдыха» был создан в Южноуральске в 1974 году. Его основу составляет вековой сосновый бор. Этот парк считается любимым местом отдыха южноуральцев, центром проведения значимых городских мероприятий. Однако парк не реконструировался с момента ввода в эксплуатацию.
На благоустройство южноуральского парка было выделено около 13 млн руб. – это средства федерального, областного и городского бюджетов.
Всё лето в городском парке проводились работы по капитальному ремонту ограждений, дорожного покрытия, административных зданий, установке видеонаблюдения, освещения. Были приобретены и установлены малые архитектурные формы.
Торжественное мероприятие было приурочено к празднованию Дня города: Южноуральск отметил 54-летнюю годовщину со дня основания.
«Городской парк культуры и отдыха» был создан в Южноуральске в 1974 году. Его основу составляет вековой сосновый бор. Этот парк считается любимым местом отдыха южноуральцев, центром проведения значимых городских мероприятий. Однако парк не реконструировался с момента ввода в эксплуатацию.
На благоустройство южноуральского парка было выделено около 13 млн руб. – это средства федерального, областного и городского бюджетов.
Всё лето в городском парке проводились работы по капитальному ремонту ограждений, дорожного покрытия, административных зданий, установке видеонаблюдения, освещения. Были приобретены и установлены малые архитектурные формы.
Источник: https://er.ru/