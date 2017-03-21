Гостям Московского культурного форума расскажут об истории и планах развития Музея Москвы
21.03.2017, 12:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Гости Московского культурного форума смогут посмотреть презентацию, посвящённую 120-летию Музея Москвы. Генеральный директор объединения Алина Сапрыкина напомнит его историю, а также познакомит с мероприятиями юбилейного года и планами развития.
Посетители Музея Москвы могут узнать, какой столица была в прошлом, как она меняется сегодня и какой может стать в будущем. Богатая и разнообразная коллекция позволяет изучать мегаполис с разных сторон, смотреть на любимый город под неожиданным углом.
Музей находится в уникальном архитектурном комплексе - в Провиантских складах на Зубовском бульваре. Здесь располагаются фонды, проходят выставки, лекции, занятия для детей. Во внутреннем дворе устраивают летние фестивали, концерты и праздники. В музее работают Центр документального кино и Городское экскурсионное бюро.
Московский культурный форум пройдёт в Центральном выставочном зале «Манеж» с 24 по 26 марта. За три дня гости смогут узнать всё о разнообразии культурной жизни и творческих возможностей столицы. В рамках форума состоятся мастер-классы, круглые столы, концерты, перформансы и кинопоказы, а завершится мероприятие акцией «Ночь театров».
Посетители Музея Москвы могут узнать, какой столица была в прошлом, как она меняется сегодня и какой может стать в будущем. Богатая и разнообразная коллекция позволяет изучать мегаполис с разных сторон, смотреть на любимый город под неожиданным углом.
Музей находится в уникальном архитектурном комплексе - в Провиантских складах на Зубовском бульваре. Здесь располагаются фонды, проходят выставки, лекции, занятия для детей. Во внутреннем дворе устраивают летние фестивали, концерты и праздники. В музее работают Центр документального кино и Городское экскурсионное бюро.
Московский культурный форум пройдёт в Центральном выставочном зале «Манеж» с 24 по 26 марта. За три дня гости смогут узнать всё о разнообразии культурной жизни и творческих возможностей столицы. В рамках форума состоятся мастер-классы, круглые столы, концерты, перформансы и кинопоказы, а завершится мероприятие акцией «Ночь театров».