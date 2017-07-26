ОРЕАНДА-НОВОСТИ Гостям Нескучного сада покажут старинную электрощитовую. Для новой экспозиции отреставрировали здание на территории усадьбы Трубецкого. В нем можно сравнить оборудование почти вековой давности и современные системы электроснабжения.



Здание электрощитовой с раритетным оборудованием открыли после реконструкции в Нескучном саду. Здесь можно узнать, как освещалась территория почти 100 лет назад, и даже почувствовать себя главным электриком Парка Горького.



После открытия в 1928 году парк стал ярким воплощением плана Государственной комиссии по электрификации СССР. Каждый вечер его партерную часть площадью около 60 гектаров преображали тысячи разноцветных огней. «Там, где купальни, бумагопрядильни/ И широчайшие зеленые сады,/ На реке Москве есть светоговорильня/ С гребешками отдыха, культуры и воды», писал об этом Осип Мандельштам в начале 1930-х годов.



«Пультом управления» энергетикой были электрощитовые — здания с огромными плитами распределительных панелей и рубильниками. Громоздкие конструкции уже давно заменили миниатюрные аналоги, но одна электрощитовая той эпохи находилась в Парке Горького вплоть до 2010 года.



Раньше с помощью нее электричество получала почти вся основная территория парка: главный вход, кинотеатр, здание дирекции, аллеи, Ленинская площадь и Пушкинская набережная. После демонтажа здания старинное оборудование решили сохранить. Четыре панели с 12 рубильниками и двумя вводными устройствами установили в действующей электрощитовой в глубине Нескучного сада, на территории усадьбы Трубецкого.



Небольшое здание с высокими сводчатыми потолками и толстыми стенами построили во время послевоенной реконструкции парка, и до недавнего времени оно было закрыто для посетителей. Теперь же это не просто электрощитовая, а целая музейная площадка с инсталляцией «Электропанорама 793». Трехзначная цифра в названии — это номер, под которым числилась подстанция в советское время.



Специально для этого здание отреставрировали, а на его стенах появились советские плакаты по технике безопасности и черно-белые изображения символов парка разных эпох: скульптура «Девушка с веслом», большое колесо обозрения, розариум с фонтаном и другие.



Гостям расскажут, как изменились системы электроснабжения почти за 100 лет. Проследить это можно, сравнив громадные раритетные щиты и два небольших шкафа напротив, в которых легко уместилось все современное оборудование.



Изучить уникальный «экспонат» можно собственноручно, гостям предложат «включить» старинный рубильник и вмиг «обеспечить светом» главный вход или Пушкинскую набережную. Атмосферу 1930-х годов поможет воссоздать архивная фото- и кинохроника с ночными пейзажами парка.



Увидеть новую инсталляцию могут участники «Прогулок с историей» — цикла экскурсий и квестов, которые проходят на территории Парка Горького, от «Музеона» до Воробьевых гор. В Нескучном саду им также покажут Охотничий домик князя Трубецкого, откуда транслируется телеигра «Что? Где? Когда?», Беседку имени 800-летия Москвы, построенную по личному указу Сталина, Летний домик графа Орлова, в котором, согласно легенде, проходили тайные встречи императрицы Екатерины II с ее фаворитом, и многие другие достопримечательности.