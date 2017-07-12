Мариинский театр отмечает день рождения
12.07.2017, 13:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Государственный академический Мариинский театр отмечает день рождения сегодня, 12 июля. За более чем два столетия своей истории Мариинский театр подарил миру многих великих артистов и по праву считается одним из ведущих музыкальных театров мира. Его «младший брат» успешно работает в Приморье вот уже второй год подряд.
Приморская сцена Мариинского театра открыта 1 января 2016 года во Владивостоке. Это один из самых современных театров в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Благодаря необычной архитектуре здания, отличительным акустическим свойствам залов, высокому профессионализму исполнителей, насыщенной репертуарной афише, театр привлекает в свои стены всё больше ценителей искусства – россиян и иностранцев.
На сцене театра звучат такие знаменитые оперы, как «Ночь перед Рождеством» Николая Римского-Корсакова, «Макбет» и «Риголетто» Джузеппе Верди, «Игрок», «Война и мир» Сергея Прокофьева и другие. Балетную афишу украшают постановки классической и неоклассической хореографии: «Бемби» на музыку Андрея Головина, «Кармен-сюита» Жоржа Бизе-Родиона Щедрина, «Спящая красавица» и «Щелкунчик» Петра Чайковского.
В последнем, кстати, наравне со взрослыми артистами свои партии исполняют юные звёздочки – воспитанники краевого филиала Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой. Филиала открыт по инициативе Губернатора края Владимира Миклушевского и художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева во Владивостоке 1 сентября 2016 года. Он призван прежде всего на решить задачу подготовки профессиональных кадров для Приморской сцены Мариинского театра. Первый класс филиала сформировали из 12 девочек и мальчиков в возрасте 10-11 лет.
Артистов театра хорошо знают и любят не только в Приморье, но и за пределами региона. Так, Симфонический оркестр и артисты оперной труппы Приморской сцены в сезоне 2016/17 приняли участие в масштабных гастролях балета Мариинского театра в китайских городах Харбин, Тянцзинь и Гуанчжоу, выступили в рамках «Дней Приморского края в провинции Хэйлунцзян». В рамках XVI Пасхального фестиваля симфонический оркестр и солисты оперы Приморской сцены дважды выступили в Хабаровском крае.
Мариинский театр в своём приморском доме тоже гостеприимно встречает иностранных артистов. На следующей неделе откроется международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский», который будет проходить уже во второй раз. В прошлом году его посетили более 20 тыс. зрителей, и более 20% от этого количества составили гости из стран АТР, Европы и Америки.
Приморская сцена Мариинского театра является площадкой для проведения главных культурных событий края. В прошлом году здесь состоялись церемонии открытия и закрытия кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона Pacific Meridian. В 2016 году кинопоказы и мероприятия посетило более 30 тыс. зрителей. В официальную программу «Меридианов»-2016 вошло 180 фильмов из 41 страны.
По мнению Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, работа театра со всемирно известным именем на территории Приморья способствует настоящей революции культурной жизни края.
«Открытие таких новых культурных объектов в крае – неоценимый вклад в развитие всего Дальнего Востока. Руководитель Мариинки Валерий Гергиев со своим коллективом вкладывают душу в этот проект. И это важно не только для приморцев, но и наших соседей из стран АТР. Граждане Китая, Кореи, Японии очень любят русское искусство, и конечно, им удобнее приехать во Владивосток, чем в Москву и Санкт-Петербург. Поэтому количество туристов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона кратно увеличивается, это видно невооруженным глазом», – считает глава региона.
Приморская сцена Мариинского театра открыта 1 января 2016 года во Владивостоке. Это один из самых современных театров в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Благодаря необычной архитектуре здания, отличительным акустическим свойствам залов, высокому профессионализму исполнителей, насыщенной репертуарной афише, театр привлекает в свои стены всё больше ценителей искусства – россиян и иностранцев.
На сцене театра звучат такие знаменитые оперы, как «Ночь перед Рождеством» Николая Римского-Корсакова, «Макбет» и «Риголетто» Джузеппе Верди, «Игрок», «Война и мир» Сергея Прокофьева и другие. Балетную афишу украшают постановки классической и неоклассической хореографии: «Бемби» на музыку Андрея Головина, «Кармен-сюита» Жоржа Бизе-Родиона Щедрина, «Спящая красавица» и «Щелкунчик» Петра Чайковского.
В последнем, кстати, наравне со взрослыми артистами свои партии исполняют юные звёздочки – воспитанники краевого филиала Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой. Филиала открыт по инициативе Губернатора края Владимира Миклушевского и художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева во Владивостоке 1 сентября 2016 года. Он призван прежде всего на решить задачу подготовки профессиональных кадров для Приморской сцены Мариинского театра. Первый класс филиала сформировали из 12 девочек и мальчиков в возрасте 10-11 лет.
Артистов театра хорошо знают и любят не только в Приморье, но и за пределами региона. Так, Симфонический оркестр и артисты оперной труппы Приморской сцены в сезоне 2016/17 приняли участие в масштабных гастролях балета Мариинского театра в китайских городах Харбин, Тянцзинь и Гуанчжоу, выступили в рамках «Дней Приморского края в провинции Хэйлунцзян». В рамках XVI Пасхального фестиваля симфонический оркестр и солисты оперы Приморской сцены дважды выступили в Хабаровском крае.
Мариинский театр в своём приморском доме тоже гостеприимно встречает иностранных артистов. На следующей неделе откроется международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский», который будет проходить уже во второй раз. В прошлом году его посетили более 20 тыс. зрителей, и более 20% от этого количества составили гости из стран АТР, Европы и Америки.
Приморская сцена Мариинского театра является площадкой для проведения главных культурных событий края. В прошлом году здесь состоялись церемонии открытия и закрытия кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона Pacific Meridian. В 2016 году кинопоказы и мероприятия посетило более 30 тыс. зрителей. В официальную программу «Меридианов»-2016 вошло 180 фильмов из 41 страны.
По мнению Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, работа театра со всемирно известным именем на территории Приморья способствует настоящей революции культурной жизни края.
«Открытие таких новых культурных объектов в крае – неоценимый вклад в развитие всего Дальнего Востока. Руководитель Мариинки Валерий Гергиев со своим коллективом вкладывают душу в этот проект. И это важно не только для приморцев, но и наших соседей из стран АТР. Граждане Китая, Кореи, Японии очень любят русское искусство, и конечно, им удобнее приехать во Владивосток, чем в Москву и Санкт-Петербург. Поэтому количество туристов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона кратно увеличивается, это видно невооруженным глазом», – считает глава региона.
Источник: http://primorsky.ru