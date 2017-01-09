Профессиональная камера на штативе и студийный фон приветствуются, но не обязательны. Камера смартфона тоже вполне подойдёт. Главное, помнить, что снимать нужно "по грудь" (как на паспорт), и что фон не должен отвлекать.





Есть ещё одно условие, которое необходимо соблюсти. Чтобы создать сквозную линию во всех видеороликах, нужно перед тем, как начать чтение, взять книгу из-за кадра (вам может её кто-то протянуть, а можно взять её с полки или со стола), и в конце так же убрать её за кадр (протягивая собеседнику или просто откладывая).





Лучшие работы войдут в видеокнигу, которая будет опубликована на портале ГодЛитературы.РФ 10 февраля, в день памяти Александра Сергеевича Пушкина.