Говорухин предложил ограничить рекламу во время показа телефильмов
16.01.2017, 13:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Госдуму поступил законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" и статью 14 Федерального закона "О рекламе".
Его автор депутат Станислав Говорухин предлагает ограничить показ рекламы во время демонстрации кинофильмов на телеканалах. В случае принятия предложенных изменений рекламу можно будет показывать непосредственно перед началом фильма или сразу после его окончания.
При этом продолжительность одной "рекламной паузы" сократится с нынешних четырёх минут до трёх. В то же время поправка допускает прерывание фильма рекламой, но только с согласия правообладателя и только в середине картины. Продолжительность такой рекламы не должна превышать двух минут.
Одновременно депутат предлагает запретить прерывать фильмы анонсами телепрограмм и телепередач, а также совмещать бегущую строку анонса с кадрами кинофильма. Исключение сделано для экстренных сообщений об угрозах чрезвычайных ситуаций и военных действий.
Закон предлагается ввести в действие с 1 сентября 2017 года.
Его автор депутат Станислав Говорухин предлагает ограничить показ рекламы во время демонстрации кинофильмов на телеканалах. В случае принятия предложенных изменений рекламу можно будет показывать непосредственно перед началом фильма или сразу после его окончания.
При этом продолжительность одной "рекламной паузы" сократится с нынешних четырёх минут до трёх. В то же время поправка допускает прерывание фильма рекламой, но только с согласия правообладателя и только в середине картины. Продолжительность такой рекламы не должна превышать двух минут.
Одновременно депутат предлагает запретить прерывать фильмы анонсами телепрограмм и телепередач, а также совмещать бегущую строку анонса с кадрами кинофильма. Исключение сделано для экстренных сообщений об угрозах чрезвычайных ситуаций и военных действий.
Закон предлагается ввести в действие с 1 сентября 2017 года.