Говорухин призвал не принимать меры в ответ на запрет Юлии Самойловой въезда на Украину
22.03.2017, 22:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель комитета Государственной Думы по культуре, режиссёр Станислав Говорухин полагает, что России не следует принимать мер в ответ на запрет на въезд на Украину российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе "Евровидение-2017".
"Никаких ответных мер не надо предпринимать, это их абсолютное право, они так построили свою политику, имеют право, надо было этого ожидать", - цитирует Говорухина "Интерфакс".
"Для меня вообще не существует этой музыки и, тем более, этого конкурса", - добавил парламентарий.
Напомним, в среду Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда в страну российской участнице международного конкурса Юлии Самойловой на три года. СБУ считает, что, выступив летом 2015 года на концерте в Крыму, Самойлова нарушила украинское законодательство, по которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова.
"Никаких ответных мер не надо предпринимать, это их абсолютное право, они так построили свою политику, имеют право, надо было этого ожидать", - цитирует Говорухина "Интерфакс".
"Для меня вообще не существует этой музыки и, тем более, этого конкурса", - добавил парламентарий.
Напомним, в среду Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда в страну российской участнице международного конкурса Юлии Самойловой на три года. СБУ считает, что, выступив летом 2015 года на концерте в Крыму, Самойлова нарушила украинское законодательство, по которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова.