ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель комитета Государственной Думы по культуре, режиссёр Станислав Говорухин полагает, что России не следует принимать мер в ответ на запрет на въезд на Украину российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе "Евровидение-2017".

"Никаких ответных мер не надо предпринимать, это их абсолютное право, они так построили свою политику, имеют право, надо было этого ожидать", - цитирует Говорухина "Интерфакс".

"Для меня вообще не существует этой музыки и, тем более, этого конкурса", - добавил парламентарий.

Напомним, в среду Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда в страну российской участнице международного конкурса Юлии Самойловой на три года. СБУ считает, что, выступив летом 2015 года на концерте в Крыму, Самойлова нарушила украинское законодательство, по которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова.