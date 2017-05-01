ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов поздравил россиян с Днем Весны и Труда.

«На протяжении семи десятилетий праздник 1 мая отмечался в нашей стране как День международной солидарности трудящихся. Представители старшего поколения помнят, что этот день отмечался нашим народом как прекрасный и радостный весенний праздник! Поэтому не случайно в новейшей истории России Первомай остался государственным праздником, стал Днем Весны и Труда», - сказал Грызлов.

Он подчеркнул, что задача государственных праздников – объединять людей. «Разные взгляды не должны быть помехой для сотрудничества и совместной работы на благо России. Любой честный и упорный труд должен цениться и уважаться в обществе», - отметил Грызлов.

