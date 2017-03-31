ОРЕАНДА-НОВОСТИ Губернатор Алтайского края Александр Карлин предложил Российской академии художеств курировать экспозицию крупнейшего музея искусства за Уралом.



Это предложение глава региона высказал 30 марта на встрече с первым вице-президентом Российской академии художеств Виктором Калининым. В беседе также приняли участие заместитель директора Института архитектуры и дизайна АлтГТУ имени Ивана Ползунова по научной работе Михаил Шишин, директор Государственного художественного музея Алтайского края Инна Галкина, заместитель Председателя Правительства края Андрей Щукин, начальник управления края по культуре и архивному делу Елена Безрукова.



В регион уроженец края, известный живописец прибыл по личному приглашению Александра Карлина. Виктор Калинин принял участие в открытии масштабной Межрегиональной молодежной художественной выставки «Аз.Арт. Сибирь», которая продлится до 24 апреля. Большой проект реализован в рамках гранта Губернатора и программы «Барнаул - культурная столица юга Сибири». Краевая поддержка позволила организаторам пригласить ведущих специалистов в области изобразительного искусства России.



Алтайская художественная школа славится своими традициями. Юные таланты работают рядом с творцами старшего поколения, среди которых немало народных и заслуженных художников России. Помимо государственных площадок появляется все больше частных художественных музеев, и не только в краевой столице, но и в других городах и районах. Например, в Алтайском районе открылась галерея «Простор». В регионе создают необходимые условия поддержки. Одна из главных задач, реализуемая региональными властями сегодня, - строительство нового здания Государственного художественного музея Алтайского края. Побывав на площади Октября, оценив масштабы строительства, Виктор Калинин восхищенно назвал воплощение проекта сбывающейся «сказкой» и «шедевром», аналогов которому нет в других регионах.



Проект здания предусматривает 10 тысяч квадратных метров площадей, из которых более двух тысяч квадратных метров отведут под экспозиции. «Сегодня архитектор работает над увеличением экспозиционных площадей», - уточнила Елена Безрукова. На строительство музея уже направлено свыше 280 млн. рублей из краевого бюджета.



С завершением работ площадь Октября вновь обретет исторический архитектурный вид в стиле сталинского ампира начала 50-х годов. «Я в Сибири не видел ни одной крупной площадки, которая бы сохранила свой задуманный архитектурный облик. Мы из руин восстановили здание, где сегодня работает Молодежный театр Алтая имени Валерия Золотухина. Считаю, что монумент, посвященный первым переселенцам на Алтае, также очень органичен, не выпадает из контекста», - отметил Александр Карлин.



В музее помимо основных залов будут два специальных - камнерезного искусства и народных художественных промыслов. «Для зала камнерезного искусства в высокой степени готовности находится флорентийская мозаика. Проговариваем со столичными музеями вопросы покупки или аренды камнерезных экспонатов периода создания «Царицы ваз», которых у нас нет. Хотим также достойно оформить зал народных художественных промыслов. Можно сделать здесь образовательную площадку», - поделился планами Александр Карлин.



Достигнуты договоренности о сотрудничестве с Русским музеем (Санкт-Петербург). Ведутся переговоры и с другими крупными национальными музеями.



Губернатор обратился к Виктору Калинину с предложением рассмотреть возможность кураторства Российской академии художеств работ по формированию новой экспозиции Государственного художественного музея Алтайского края. В регионе уже создан экспозиционный совет, действует закупочная комиссия «как инструмент пополнения фондов и поддержки творцов».



Виктор Калинин поддержал предложение, отметив, что Российская академия художеств связывает с Алтайским краем большие планы. В частности, рассматривается возможность открытия в регионе творческих мастерских при академии, которые могли бы расположиться в здании бывшего горного училища на Демидовской площади. Алтайский аграрный университет, которому принадлежит сегодня здание, выражает готовность его передачи в краевую собственность. Однако вопрос окончательно может быть решен только федеральным Правительством после оценки возможностей краевого бюджета по содержанию объекта и проведению необходимых реставрационных работ, отметил Губернатор. Сегодня здание, где ранее располагался ветеринарный факультет АГАУ, пустует.



Виктор Калинин отметил хорошее состояние исторического объекта. «У вас есть училище в Новоалтайске, которое можно сюда переместить. Существует одна из форм лицейского воспитания при Российской академии художеств. Это все реально. Филиал академии в регионе уместен и необходим. Сегодня, например, существует невероятная востребованность в скульптурных мастерах среднего звена: литейщиках, форматорах. Если на базе училища организовать под руководством академии подготовку таких специалистов, это было бы невероятно востребовано. Вижу очень большое совпадение интересов», - подчеркнул первый вице-президент Российской академии художеств.



Как отметил в ходе беседы Виктор Калинин, концепция создания творческих мастерских в Алтайском крае одобрена в Министерстве культуры России.



Он поблагодарил Александра Карлина за высокую краевую награду: Указом Губернатора за большой вклад в развитие культуры и в связи с 70-летием Виктор Калинин в 2016 году был удостоен медали «За заслуги перед обществом». «Очень приятно, что земляки меня отметили. Голос родины всегда в жизни, в творчестве главный, руководящий», - подчеркнул первый вице-президент Российской академии художеств.